Od apríla 2026 čakajú zamestnávateľov aj zamestnancov jednoduchšie výplaty nemocenských dávok

Od apríla 2026 budú mať zamestnávatelia menej administratívnej záťaže pri vykazovaní údajov svojich zamestnancov pri výplate nemocenských dávok. Poukazovanie nemocenskej, materskej, tehotenskej, ošetrovnej či vyrovnávacej dávky bude jednoduchšie, rovnako aj nahlasovanie čísla účtu zamestnanca. V pondelok o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.
Poisťovňa bude po novom poukazovať nemocenské dávky na bankový účet poistenca, prípadne ich môže vyplatiť aj v hotovosti na adresu, ktorú SP oznámi. Túto možnosť majú najmä samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistení ľudia, ale môže o to požiadať tiež zamestnanec. Ďalší spôsob je výplata na adresu trvalého pobytu a poslednou možnosťou je spôsob, akým zamestnávateľ pracovníkovi vypláca mzdu, teda v hotovosti alebo na bankový účet.
„Od 1. apríla 2026 bude zamestnávateľ povinný pri prihlásení nového zamestnanca (s poistením vzniknutým po 31. marci 2026) oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne nasledovné údaje, a to číslo účtu zamestnanca vo formáte IBAN (pri zahraničných účtoch aj názov účtu a kód SWIFT/BIC) alebo informáciu, že mzdu vypláca v hotovosti,“ uviedla SP.
Zdôraznila, že tieto údaje bude musieť zamestnávateľ uvádzať aj na tlačive Registračný list fyzickej osoby (RLFO) – prihláška. Ak dôjde k zmene spôsobu výplaty mzdy, tak to firma musí oznámiť poisťovni do desiatich kalendárnych dní cez tlačivo RFLO – zmena. V prípade, že nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo pred 1. novembrom 2025 alebo vznikne v období od 1. novembra 2025 do 31. marca 2026, tak zamestnávateľ musí najneskôr do konca marca oznámiť SP číslo účtu pracovníka alebo informáciu o tom, že mzdu vypláca v hotovosti cez tlačivo RLFO – prihláška/zmena.
„Ak zamestnávateľ oznámi spôsob výplaty mzdy zamestnanca prostredníctvom RLFO – prihláška/zmena v období od 1. novembra 2025 do 31. marca 2026, získa výhodu. Od okamihu oznámenia už nebude musieť pri každej dočasnej pracovnej neschopnosti (ePN) zamestnanca zasielať Sociálnej poisťovni potvrdenie o poslednom dni výkonu práce a spôsobe výplaty mzdy,“ dodala poisťovňa.
SP tieto zmeny prináša v rámci projektu prioritných životných situácií podporeného z plánu obnovy a odolnosti.