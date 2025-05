Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred záberom by sa mala zvýšiť

Aktualizované Foto: pexels.com/Jannis Knorr

Ochrana najkvalitnejšej pôdy pred jej záberom by sa mala zvýšiť. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu prerokoval a schválil vládny kabinet. Vládne nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť 1. júna. Cieľom návrhu je podľa MPRV premietnuť do nariadenia vlády zvýšenie ochrany najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy pred zábermi.

„K tomuto zvýšeniu ochrany dochádza rozšírením zákonnej ochrany poľnohospodárskej pôdy na všetky poľnohospodárske pôdy najvyššej kvality (nielen na vybrané pôdy v jednotlivých katastrálnych územiach) a úpravou povinnosti platenia odvodu za odňatie pôdy pre všetky poľnohospodárske pôdy podľa ich kvality. V nariadení vlády číslo 58 z roku 2013 sa to vykoná vypustením prílohy číslo 2,“ spresnil v dôvodovej správe k návrhu agrorezort.

Zároveň sa podľa ministerstva pôdohospodárstva upravuje aj ustanovenie týkajúce sa výstavby rodinných domov. „V dôsledku novej právnej úpravy stavebného konania je potrebné zosúladiť terminológiu s novým stavebným zákonom, ktorý už nepoužíva pojem rodinný dom, ale všeobecnejší pojem bytová budova. V tomto kontexte sa návrhom zjednodušuje a zjednocuje právna úprava pre bytové budovy,“ podčiarklo MPRV.

Agrorezort dodal, že na základe pripomienok dotknutej podnikateľskej sféry a odbornej verejnosti sa upravuje aj ustanovenie o výnimke z platenia odvodov za odňatie pôdy na stavbu pozemnej komunikácie tak, aby sa táto výnimka týkala iba pozemných komunikácií vo verejnom záujme. Zvyšuje sa odvod za odňatie pôdy, na ktorej sa nachádza funkčné závlahové zariadenie a obmedzuje sa spôsob úhrady odvodu iba na bezhotovostnú platbu.

Vláda schválila digitalizáciu poskytovania sociálnych dávok

Poskytovanie sociálnych dávok má prejsť digitalizáciou. O dávky sociálneho poistenia si budú môcť ľudia požiadať elektronicky, naďalej však zostane zachovaná aj papierová forma. Ide najmä o dávky nemocenského, dôchodkového a garančného poistenia či úrazové dávky. Vyplýva to novely zákona o sociálnom poistení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú vláda v stredu schválila.

„Zároveň sa má zabezpečiť aj efektívna výmena údajov medzi jednotlivými subjektmi, ako lekár, zamestnávateľ a Sociálna poisťovňa, aby sa údaje, ktorými už Sociálna poisťovňa disponuje alebo ktoré získa od príslušných inštitúcií na základe novej integrácie medzi Sociálnou poisťovňou a týmito inštitúciami, už nevyžadovali od poistenca,“ uviedlo MPSVR v dôvodovej správe. Tehotenské a materské dávky sa stanú proaktívnymi, čo znamená, že budú spracovávané a poskytované elektronicky bez podania žiadosti poistencom. Sociálna poisťovňa by ich mohla poskytovať automaticky na základe údajov od lekárov, ako je napríklad očakávaný dátum pôrodu, alebo zamestnávateľa, ako je číslo účtu poistenca.

Tento prístup by podľa rezortu zabezpečil rýchlejšie a jednoduchšie získanie dávok. Digitalizácia by mala odbremeniť aj lekárov, ktorí v súčasnosti potvrdzujú, respektíve zaznamenávajú údaje na listinných žiadostiach. Prechod od papierovej podoby do elektronickej umožní automatický prenos informácií do ďalších systémov a zjednoduší aj urýchli administratívnu prácu lekárov. Novela zákona navrhuje tiež realizovať jednorazový zber údajov o spôsobe výplaty mzdy zamestnanca s cieľom zistenia miesta výplaty dávok. MPSVR zdôraznilo, že od 1. júna 2022 funguje plne digitalizovaný proces len pri potvrdzovaní dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) od jej vzniku až po ukončenie.

Tento proces plne nahradil listinné žiadosti o nemocenské dávky a úrazový príplatok. Ostatné žiadosti o dávky sociálneho poistenia však nie sú plne elektronizované. Poistenci môžu v súčasnosti požiadať o tehotenskú dávku okrem papierového tlačiva aj elektronicky prostredníctvom vyplnenia formulára cez portál slovensko.sk. Pri ostatných dávkach musia zaslať naskenovanú, lekárom potvrdenú žiadosť prostredníctvom všeobecného formulára cez daný portál, avšak v týchto prípadoch nejde o elektronické podanie v pravom zmysle slova. Rezort vysvetlil, že napríklad v procese nemocenských dávok je vo väčšine žiadostí rozhodujúci aj vstup lekára, v súčasnosti tak elektronizácia nie je možná v pravom zmysle.

Vláda schválila novelu o konkurze, má zefektívniť insolvenčné procesy

Úprava procesov malého konkurzu, odstránenie niektorých administratívnych požiadaviek, ako napríklad osvedčovanie podpisov či spresnenie právnej úpravy výmeny správcu. To sú iba niektoré body z rozsiahlej novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý v stredu schválila vláda. „Základným cieľom predkladaného návrhu zákona je zefektívniť insolvenčné procesy tým, že sa odstraňujú niektoré administratívne povinnosti a súčasne je cieľom vysporiadať sa s aktuálnymi aplikačnými problémami,“ uviedlo Ministerstvo spravodlivosti SR v dôvodovej správe k predloženej novele.

Navrhované zmeny majú podľa rezortu spravodlivosti najmä reagovať na aktuálne potreby praxe a odstrániť aplikačné nejasnosti, ako aj niektoré výkladové nezrovnalosti naprieč celým insolvenčným právom. Návrhom zákona sa tiež rozširuje právna úprava fikcie zmluvnej pokuty, odstraňuje sa administratívna náročnosť preukazovania ďalšieho veriteľa pri predpokladanom úpadku v prípade veriteľského návrhu na vyhlásenie konkurzu. K ďalším zmenám patrí úprava konštruovania a hlasovania veriteľského výboru a novela tiež zjednodušuje predkladanie reštrukturalizačného plánu. Pokiaľ novelu schváli parlament, mala by platiť od začiatku októbra tohto roka.

Vláda schválila novelizáciu siedmich energetických zákonov

Právnu úpravu účastníkov trhu s elektrinou, rozšírenie niektorých povinností prevádzkovateľov distribučných sústav, ale napríklad aj úpravu zdieľania elektriny odberateľmi prináša novela zákona o energetike, ktorú v stredu s pripomienkami schválila vláda. Novela zároveň mení aj zákony o regulácii v sieťových odvetviach, o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ale tiež zákon o tepelnej energetike, alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, a poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.

Návrh transponuje a implementuje požiadavky v oblasti reformy dizajnu vnútorného trhu s elektrinou, vyplývajúce z nariadení a smerníc Európskeho parlamentu a Rady (EÚ). Novela tiež zavádza čiastočnú transpozíciu smernice o spoločných pravidlách pre vnútorné trhy s obnoviteľným plynom, so zemným plynom a s vodíkom. „Čiastočná transpozícia je zameraná najmä na úpravu certifikácie prevádzkovateľa vodíkovej prepravnej siete a úpravu pravidiel fungovania vnútorného trhu s vodíkom,“ uviedlo v dôvodovej správe k materiálu Ministerstvo hospodárstva SR. Novelou sa zriadi nová činnosť na trhu, a to činnosť organizátora zdieľania.

Tá bude podliehať režimu oznamovania a má podporiť rozvoj zdieľania elektriny medzi odberateľmi a uľahčiť administratívne a ďalšie súvisiace úkony s realizáciou zdieľania elektriny. Návrh zákona napríklad tiež zakazuje dodávateľom podmieňovať uzavretie zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny zákazom zdieľať elektrinu alebo obmedzením množstva elektriny, ktoré je možné zdieľať. Naopak, prevádzkovatelia distribučných sústav budú mať v prípade schválenia novely Národnou radou SR rozšírené povinnosti. Budú musieť zverejňovať na svojich webových sídlach údaje o počte prijatých a odmietnutých žiadostí o pripojenie k distribučnej sústave.

Tiež údaje o voľnej distribučnej kapacite a jej výpočte, informácie o podmienkach rezervácie distribučnej kapacity, informácie o podávaní žiadostí o pripojenie k distribučnej sústave a jeho podmienkach a predkladania požadovaných dokladov k žiadosti o pripojenie v elektronickej forme. Zákon upravuje aj možnosť priamej podpory výroby elektriny z jadrového paliva po júli 2027 formou zmluvy o vyrovnávacom režime na výrobu elektriny z jadrového paliva. Mechanizmus zahŕňa nielen záruku výnosov pre výrobcov elektriny, ale súčasne aj obmedzenie hornej hranice trhových výnosov príslušných výrobných aktív. To má zabrániť situáciám, keď výrobcovia nadmerne profitujú z vývoja na energetických trhoch na úkor odberateľov.

Účasť na tejto forme podpory bude dobrovoľná a má sa vzťahovať na nové investície do výrobných zdrojov od júla 2027. Využitie tejto formy podpory je na rozhodnutí ministerstva po predchádzajúcej notifikácii EK. K návrhu prišlo viac ako 1000 pripomienok, z ktorých sa 85 nepodarilo odstrániť. MH posunulo novelu na rokovaní vlády s rozpormi s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovou úniou zamestnávateľov, Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy a Klubom 500. Rezort hospodárstva uviedol, že pripomienky nad rámec legislatívneho zámeru neboli vo väčšine prípadov akceptované z dôvodu krátkosti času a potreby širšej diskusie k jednotlivým návrhom pripomienkujúcich subjektov.