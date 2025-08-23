Obľúbená banka zavádza dôležité zmeny: Ako to ovplyvní klientov? (prehľad)

Ak ste klientmi Tatra banky, pripravte sa od októbra na viaceré zmeny, ktoré vstúpia do platnosti. Tie sa budú týkať platieb, platobných kariet a ďalších služieb.
Od 5. októbra 2025 vstúpia do platnosti nové Všeobecné obchodné podmienky (VOP) a Obchodné podmienky (OP) Tatra banky, ktoré reagujú na legislatívne zmeny aj na interné úpravy služieb. Banka zároveň od 9. októbra 2025 zavádza novú bezpečnostnú službu overenie zhody príjemcu, ktorá má znížiť riziko chýb a podvodov pri zadávaní platieb.
Nová povinnosť bánk vyplýva z legislatívy EÚ. Pri zadávaní platobného príkazu klient uvedie názov príjemcu a IBAN. Banka následne v spolupráci s bankou príjemcu overí, či sa tieto údaje zhodujú. Ak sa meno a číslo účtu nezhodujú, klient dostane upozornenie, aby mohol prípadnú chybu opraviť ešte pred odoslaním platby. Cieľom je chrániť klientov pred zaslaním peňazí na nesprávny účet, či už omylom, alebo v dôsledku podvodu.
„Od 9. októbra 2025 majú banky povinnosť overiť, či číslo účtu, ktoré klienti zadávajú do platobného príkazu, patrí správnej osobe alebo firme. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť vašich platieb. Ak uvediete názov príjemcu, banka v spolupráci s bankou príjemcu overí zhodu medzi zadaným IBAN a názvom príjemcu,“ upresňuje Tatra banka na svojom webe.
Ste klientom Tatra banky?
Tatra banka informuje aj o ďalších plánovaných zmenách: „Hlavné zmeny VOP sa dotýkajú nielen novej služby overenie zhody príjemcu, ale ich dopĺňame okrem iného aj o ustanovenia o poskytnutí informácie o stave a pohyboch na účte po úmrtí klienta, podmienky blokovania služieb z rizikových krajín a AML dôvodov, rozhodného práva a príslušnosti súdov.“
Konkrétne ide o nasledovné úpravy:
- Poskytnutie informácií o účte po úmrtí klienta – banka presnejšie definuje, komu a za akých podmienok môže sprístupniť informácie o zostatku a pohyboch na účte zosnulého klienta. Konkrétne ide o osoby s oprávnením v podpisovom vzore zo skupiny M a D.
- Obchodné podmienky k platobným kartám – ruší sa používanie hesiel k platobným kartám a nové karty už nebude potrebné aktivovať zo strany klienta (doručia sa v aktívnom stave).
- SEPA okamžité platby – klienti budú môcť posielať SEPA okamžité platby aj z účtu vedeného v inej mene ako euro.
- Blokovanie služieb z rizikových krajín – banka si vyhradzuje právo obmedziť alebo zablokovať prístup k službám z krajín, ktoré považuje za rizikové, alebo z dôvodov súvisiacich s ochranou pred praním špinavých peňazí (AML).
- Obmedzenie politickej, volebnej a spoločenskej reklamy – od 5. 10. 2025 banka nebude prostredníctvom svojich elektronických kanálov (Internet banking, mobilná aplikácia, e-mailové notifikácie) zasielať obsah tohto typu.
Klienti – spotrebitelia, ktorí nebudú so zmenami súhlasiť, môžu do dňa účinnosti bezplatne ukončiť zmluvný vzťah. Klienti – podnikatelia musia banke svoj nesúhlas doručiť písomne, inak sa od 5. 10. 2025 budú považovať nové podmienky za akceptované.