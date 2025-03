Objem investícií do nehnuteľností na Slovensku vlani dosiahol 537 miliónov eur

Foto: freepik.com/freepik

Objemy investícií do nehnuteľností na Slovensku vlani dosiahli úroveň 537 miliónov eur v 24 transakciách. Medziročne išlo o pokles o 19 %. Najdominantnejším sektorom bol priemysel a logistika, ktoré predstavovali 50 % celkového objemu uskutočnených investícií. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti CBRE.

„V roku 2024 zaznamenalo Slovensko investície vo výške viac než 537 miliónov eur v 24 transakciách, pričom šesť prípadov zahŕňalo portfóliové predaje. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje pokles investičného objemu o 19 %,“ priblížil obchodný riaditeľ CBRE Slovensko Ľubor Procházka.

V minulom roku dominoval sektor priemyslu a logistiky, ktorý predstavoval 50 % celkového objemu uskutočnených investícií. Ďalších 23 % investícií smerovalo do maloobchodného sektora. Medziročný pokles zaznamenal sektor kancelárií, ktorý vlani dosiahol 18 % celkového investičného objemu. Zvyšných 9 % bolo rozdelených medzi ďalšie sektory, ako sú rezidenčný, zdravotnícky a zmiešané projekty.

V tomto roku sa podľa analýzy poradenskej spoločnosti očakáva, že slovenský trh s investíciami do nehnuteľností sa zlepší. Prispieť by k tomu mohli nárast počtu nehnuteľností dostupných na predaj, lepšie finančné podmienky a rastúci záujem o väčšie transakcie. „Na základe v súčasnosti rozbehnutých transakcií predpokladáme, že by sa investičný objem v roku 2025 mohol dostať na úroveň 750 miliónov eur,“ dodal Procházka.

Dopyt po kancelárskych priestoroch bol vlani najsilnejší od roku 2021

Dopyt po kancelárskych priestoroch bol vlani najsilnejší od roku 2021, pričom medziročne kontinuálne rastie druhým rokom. Z hľadiska prírastku nových projektov však rok 2024 patril k jedným z najslabších v histórii. Podľa analýzy vlani pribudli kancelárske nehnuteľnosti s celkovou prenajímateľnou plochou 7000 štvorcových metrov (m2).

Výška nájomného v rámci najlepších kancelárskych priestorov zaznamenala podľa analýzy poradenskej spoločnosti medziročný nárast o 8 %. Ďalší nárast nájomného sa očakáva aj v tomto roku, tempo rastu by však malo byť miernejšie. „Na konci roka 2024 dosiahlo prémiové nájomné hodnotu 19,5 eura/m2/mesiac, čo predstavuje rekordný medziročný nárast o 8,3 %. Očakáva sa, že tento rastový trend bude pokračovať aj v roku 2025 a bude poháňaný postupným predprenajímaním nových projektov, ktoré sa momentálne nachádzajú vo výstavbe,“ doplnil Peter Slovák z CBRE Slovensko.

Vlani výrazne spomalil sektor industriálnych a logistických nehnuteľností, kde dopyt medziročne klesol o 41 %. Naopak, výraznejšie zotavenie v minulom roku zaznamenal rezidenčný sektor, v ktorom sa predalo vyše 1600 nových bytov, čo predstavuje medziročný nárast o 115 %.