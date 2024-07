Objem bohatstva na osobu sa najviac zvýšil v Turecku, napriek inflácii

Turecké bankovky. Foto: unsplash.com/Omid Armin

Objem bohatstva na dospelú osobu sa medzi rokmi 2022 a 2023 na svete najviac zvýšil v Turecku, kde vzrástol o viac než 157 percent. Vyplýva to z rebríčka Global Wealth Report 2024, ktorý na svojom webe zverejnila švajčiarska banka UBS. Podľa agentúry Bloomberg je turecké prvenstvo prekvapujúce, pretože krajina sa potýka s vysokou mierou inflácie.

Ďalšie krajiny na popredných priečkach rebríčka vykazovali poriadne nižšie nárasty. V Rusku a Katare sa bohatstvo na dospelú osobu v priemere zvýšilo o takmer 20 percent a v Juhoafrickej republike o niečo málo vyše 16 percent. V Spojených štátoch vzrástlo priemerné bohatstvo na dospelú osobu o takmer 2,5 percenta.

Inflácia v Turecku dosahuje bezmála 72 percent. To je pre 85 miliónov obyvateľov tejto krajiny, z ktorých mnohí v posledných rokoch zaznamenali dramatický pokles kúpnej sily, do očí bijúce číslo, píše Bloomberg. V posledných piatich rokoch stratila turecká líra voči doláru takmer 83 percent svojej hodnoty.

Turci, ktorí vlastnia majetok, ako sú domy, však zbohatli. Jeden z autorov správy, analytik Samuel Adams zo spoločnosti UBS Global Wealth Management, k tomu serveru CNBC povedal: „Ak je inflácia veľmi vysoká, môže sa stať, že ak máte reálne aktívum, ako je bývanie, ceny domov majú tendenciu rásť v súlade s infláciou, ak nie ešte rýchlejšie.“ Ľudia, ktorí majú vlastnícke bývanie alebo ktorí vlastnia akcie, ktoré sa majú v týchto podmienkach tendenciu pomerne dobre vyvíjať, môžu podľa neho pozorovať, že sa ich bohatstvo hromadí o niečo rýchlejšie. „Samozrejme to neznamená, že z toho majú všetci rovnaký prospech,“ dodal Adams. „Ak tieto aktíva nemáte, ak rast vašich miezd nedrží krok s infláciou, potom to samozrejme bude mať pomerne negatívny dopad,“ spresnil.

Priemerné bohatstvo na dospelú osobu vzrástlo v miestnej mene o 1708 percent

Pri hodnotení priemerného rastu bohatstva v jednotlivých krajinách medzi rokmi 2008 a 2023 „došlo k najdramatickejšiemu vývoju práve v Turecku, kde priemerné bohatstvo na dospelú osobu v tomto období vzrástlo v miestnej mene o 1708 percent“, stojí v správe UBS.

Hlavný ekonóm spoločnosti UBS Global Wealth Management Paul Donovan upozornil, že byť bohatý čo do vlastníctva aktív nemusí nevyhnutne znamenať byť bohatý čo do vlastníctva hotovosti. Práve v Turecku to podľa neho môže byť kvôli vývoju miezd práve naopak.