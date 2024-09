Objavte nové talenty na Kariéra EXPO v Bratislave: Jednoduchý spôsob, ako získať kvalitných ľudí pre váš tím

Foto: Kariéra EXPO

Skoncujte s neustálym hľadaním nových zamestnancov, ktorí by dokonale zapadli do vášho tímu.

Náborový proces môže byť náročný a zdĺhavý, a vás už určite nebaví čítať desiatky životopisov, ktoré sú priemerné a zároveň veľmi podobné. Ak chcete naozaj nájsť tých správnych zamestnancov, môžete to skúsiť aj inak. Pridajte sa k TOP vystavovateľom na podujatí Kariéra EXPO Bratislava, ktoré sa uskutoční už 16. októbra 2024, a objavte skutočné talenty, ktoré pomôžu vašej firme rásť.

Úspešné podujatie Kariéra EXPO mieri do hlavného mesta

Po mimoriadne vydarených a úspešných podujatiach Kariéra EXPO v Nitre a Košiciach sa čoskoro vidíme aj v hlavnom meste. Už 16. októbra 2024 sa otvoria brány Starej tržnice v Bratislave, aby privítali tisícky návštevníkov, z ktorých sa môžu stať aj potenciálni uchádzači o prácu. Nepremeškajte túto príležitosť a zarezervujte si svoje miesto ako vystavovateľ už teraz. Môžete sa rovno prihlásiť aj na podujatie Kariéra EXPO v Banskej Bystrici, ktoré sa bude konať 27. novembra 2024. Zdvojnásobite tak svoje šance na úspech.

Prečo sa zúčastniť Kariéra EXPO v Bratislave?

Kariéra EXPO nie je len ďalší obyčajný veľtrh práce. Ide o miesto, kde sa stretávajú tí najlepší s najlepšími. Toto podujatie ponúka vzdelávacie prednášky, inovatívne workshopy a príležitosti pre networking a osobný rozvoj. Aj z toho dôvodu ho navštevujú rôzne skupiny ľudí. Môžete tu stretnúť ambicióznych absolventov, ktorí sú odhodlaní budovať svoju kariéru, ale aj skúsených odborníkov, ktorí hľadajú nové výzvy. Bez ohľadu na to, koho hľadáte, nájdete tu širokú škálu talentov, ktoré môžu obohatiť vašu firmu a pomôcť jej dosiahnuť nové úspechy.

Foto: Kariéra EXPO

Čo vám Kariéra EXPO ponúka?

V prvom rade osobný kontakt, ktorý je na nezaplatenie. Pár minút rozhovoru často odhalí viac, ako desiatky prečítaných životopisov. Priamo na mieste tak dokážete rýchlo vyhodnotiť, či daný kandidát zapadne do vašej firemnej kultúry a či má potrebné zručnosti a odhodlanie. Týmto spôsobom ušetríte čas a energiu, ktoré by ste inak investovali do dlhých výberových procesov a viacerých kôl pohovorov.

Ak sa stanete vystavovateľom na Kariéra EXPO v Bratislave, budete mať svoj vlastný stánok, v ktorom môžete odprezentovať svoju spoločnosť a odpovedať na otázky zvedavých návštevníkov. Okrem toho vám ponúkame reklamný priestor na našich stránkach a propagačných materiáloch. To znamená, že oslovíte nielen návštevníkov veľtrhu, ale aj širšiu verejnosť, čím môžete rozšíriť povedomie o svojej značke a vybudovať si silnejšie meno na trhu práce.

Nepremeškajte poslednú šancu na prihlásenie

Pridajte sa k desiatkam firiem, ktoré pravidelne objavujú nové talenty na podujatiach Kariéra EXPO. Máte posledné dni na to, aby ste sa zaregistrovali ako vystavovateľ na blížiacom sa Kariéra EXPO Bratislava, ktoré sa bude konať už 16. 10. 2024. Miesta sa zapĺňajú rýchlo, preto neváhajte príliš dlho. Inak by ste mohli prísť o šancu stretnúť sa s talentovanými ľuďmi, ktorí hľadajú možno práve vás.

Viac informácií nájdete na https://karieraexpo.zoznam.sk.