Objavte nové talenty na Kariéra EXPO Banská Bystrica: 5 spôsobov, ako vám veľtrh uľahčí nábor ideálnych kandidátov

Foto: Kariéra.sk

Hľadáte spôsob, ako získať tých najlepších zamestnancov, no bez nutnosti prechádzať stovky životopisov a absolvovať desiatky pohovorov? Veľtrh práce Kariéra EXPO je tu pre vás, aby vám pomohol. Po vydarených podujatiach v Nitre, Košiciach a Bratislave teraz mieri do Banskej Bystrice do Hotela Dixon. Zapíšte si do kalendára dátum 27. november 2024, pretože pôjde o posledné Kariéra EXPO tento rok. Nezmeškajte preto príležitosť stať sa vystavovateľom a objaviť nové talenty.

Zaregistrujte sa ako vystavovateľ ešte dnes a rezervujte si svoje miesto medzi TOP zamestnávateľmi z rôznych odvetví. Predbehnite konkurenciu a prilákajte zaujímavých pracovníkov práve k sebe.

Čo vám prinesie účasť na Kariéra EXPO v Banskej Bystrici?

Ešte stále váhate, či je účasť na podujatí Kariéra EXPO tou pravou pre vás? Ako vystavovateľ automaticky získate týchto 5 benefitov:

1. Priamy prístup k talentom

Na veľtrh práce prichádzajú návštevníci najčastejšie s jasným cieľom – nájsť si zamestnanie. Získate tak možnosť stretnúť motivovaných záujemcov o prácu priamo na mieste.

2. Ušetríte čas a energiu pri náborovom procese

Nemusíte viac zdieľať inzeráty s ponukou práce a čítať motivačné listy, ktoré sú takmer rovnaké, no zároveň sa z nich nedozviete nič. Pár minút osobného rozhovoru dokáže odhaliť viac ako dlhé riadky v životopisoch. Veľmi rýchlo a ľahko zistíte, či daný kandidát zdieľa vaše firemné hodnoty a či by zapadol do vášho kolektívu.

3. Zlepšíte svoj employer branding

Účasťou na podujatí získate nielen nových kandidátov, ale aj posilníte reputáciu vašej spoločnosti na trhu práce. Vaša prítomnosť na Kariéra EXPO bude dôkazom, že ste aktívnou firmou, ktorá hľadá talenty a je otvorená novým príležitostiam.

4. Priestor pre vašu prezentáciu

Ako vystavovateľ získate vlastný stánok, v ktorom môžete predviesť vaše firemné úspechy, pracovné benefity alebo možnosti kariérneho rastu, ktoré ponúkate. Vďaka tomu môžete získať pozornosť a zanechať silný prvý dojem v potenciálnych budúcich zamestnancoch.

5. Marketingová podpora

Vaša firma bude zaradená do oficiálnych propagačných materiálov Kariéra EXPO, čím sa vaša značka zviditeľní nielen medzi návštevníkmi veľtrhu, ale aj medzi širokou verejnosťou.

Ako sa stať vystavovateľom na Kariéra EXPO?

Chcete zvýšiť svoje šance na získanie nových talentov? Stačí, keď sa zaregistrujete na stránke Kariéra EXPO a rezervujete si svoje miesto medzi TOP vystavovateľmi. Nenechajte si ujsť šancu osloviť aktívnych kandidátov, získať priamu spätnú väzbu a možno aj nájsť budúcich lídrov, ktorí vás posunú na ďalšiu úroveň.

Tešíme sa na vás už 27. novembra v Hoteli Dixon v Banskej Bystrici!