Obchodovanie s kryptomenami sa môže v Európe zásadne zmeniť: Únia chystá odpoveď na schválenie ETF!

Kryptomeny sa tešia stále veľkej obľube a je možné, že už čoskoro sa obchodovanie s nimi ešte zjednoduší. Vyplýva to z ambicióznych návrhov orgánov Európskej únie.

Finančný regulačný orgán Európskej únie, Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), chce, aby sa kryptomeny začlenili do rozsiahleho investičného prostredia v európskych krajinách. Zvažuje pridanie kryptomien v hodnote 12 biliónov eur. Informuje o tom portál Finbold, ktorý sa odvoláva na usmernenie zverejnené ESMA.

V tejto súvislosti sa orgán zameriava na možné podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (UCITS), ktoré môžu diverzifikovať svoje portfóliá tak, aby okrem iných tried aktív zahŕňali aj kryptomeny. V usmernení zverejnenom v máji orgán ESMA inicioval diskusie s odborníkmi z odvetvia s cieľom získať poznatky a názory na uskutočniteľnosť a možný vplyv začlenenia kryptomien do UCITS.

UCITS vo všeobecnosti pozostávajú z podielových fondov, fondov obchodovaných na burze alebo fondov peňažného trhu, ktoré sa riadia nariadeniami EÚ. Priťahujú však aj investorov z krajín mimo EÚ, ktorí sa snažia získať miesto na európskom trhu.

Zainteresované strany majú čas na predloženie pripomienok do 7. augusta, čím sa potenciálne otvára cesta pre UCITS stať sa jedným z najväčších bežných fondov s expozíciou voči kryptoaktívam.

UCITS sa od ETF fondov líši

Je pravdou, že existujú produkty, v ktorých sa dá obchodovať s kryptomenami. Ide napríklad o bitcoinové fondy obchodované na burze (ETF), ktoré ponúkajú priamu expozíciu voči investíciám do kryptomien. Na rozdiel od UCITS ide teda len o jeden fond zameraný na kryptomeny. V prípade UCITS hovoríme o zahrnutí viacerých fondov s rôznou alokáciou v kryptomenách.

Takáto stratégia bude v súlade s existujúcimi nariadeniami EÚ, ktoré zakazujú vytváranie úplne autonómnych investičných nástrojov zameraných na kryptomeny. Ak bude tento produkt prijatý, uvidíme, ako ovplyvní cenu Bitcoinu. Zavedenie ETF v Spojených štátoch prispelo k tomu, že BTC dosiahol v marci 2024 nové rekordné maximum vyše 73 000 amerických dolárov.

Novinka by mohla uľahčiť aj celkovú správu kryptomien. Zároveň by mohla zvýšiť právnu istotu pre podniky a podporiť zvýšenie regionálnych investícií.