Obchodný deficit Česka v auguste 2025 klesol, ekonómovia však čakali ešte lepší výsledok

Foto: pixabay.com/ jorono
Foto: pixabay.com/ jorono
autor logo


TASR

Deficit zahraničného obchodu Českej republiky sa v auguste 2025 výrazne znížil. Napriek tomu sklamal ekonómov, ktorí očakávali, že klesne ešte viac. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.

Podľa údajov, ktoré v utorok zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ), sa schodok zahraničnoobchodnej bilancie susednej krajiny v auguste 2025 znížil na 5,6 miliardy Kč (230,38 milióna eur) z 11,3 miliardy Kč v rovnakom mesiaci minulého roka. Analytici však predpovedali, že klesne ešte výraznejšie, na 3,8 miliardy Kč.

Mohlo by vás zaujímať:
Reklama
Trendujúce články

Štatistiky odhalili, že vývoz z ČR sa v auguste 2025 znížil medziročne o 5,7 % na 347,8 miliardy Kč, zatiaľ čo dovoz klesol o 4,3 % na 342,2 miliardy Kč.

Za prvých osem mesiacov 2025 vykázalo Česko obchodný prebytok 142,5 miliardy Kč, čo je o 14,8 miliardy Kč menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roka, pričom vývoz vzrástol o 3,4 % a dovoz o 4,1 %.

Viac o téme: analytici , Česká republika , Český štatistický úrad , dovoz , ekonomika , makroekonomika , obchodný deficit , vývoz , zahraničný obchod

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy