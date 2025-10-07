Obchodný deficit Česka v auguste 2025 klesol, ekonómovia však čakali ešte lepší výsledok

Deficit zahraničného obchodu Českej republiky sa v auguste 2025 výrazne znížil. Napriek tomu sklamal ekonómov, ktorí očakávali, že klesne ešte viac. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa údajov, ktoré v utorok zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ), sa schodok zahraničnoobchodnej bilancie susednej krajiny v auguste 2025 znížil na 5,6 miliardy Kč (230,38 milióna eur) z 11,3 miliardy Kč v rovnakom mesiaci minulého roka. Analytici však predpovedali, že klesne ešte výraznejšie, na 3,8 miliardy Kč.
- Ficov tvrdý odkaz do Bruselu: Zložte si tie protiruské okuliare, ideológia nemôže riadiť energetickú politiku!
- Krádež ako z filmu: Seniorka ukradla klientom banky zlato a hotovosť za milióny, peniaze prehrala na dostihoch!
- Elektrické auto za menej ako 15-tisíc? Dacia ukázala nový Hipster, útočí na čínske modely aj ceny v EÚ!
Štatistiky odhalili, že vývoz z ČR sa v auguste 2025 znížil medziročne o 5,7 % na 347,8 miliardy Kč, zatiaľ čo dovoz klesol o 4,3 % na 342,2 miliardy Kč.
Za prvých osem mesiacov 2025 vykázalo Česko obchodný prebytok 142,5 miliardy Kč, čo je o 14,8 miliardy Kč menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roka, pričom vývoz vzrástol o 3,4 % a dovoz o 4,1 %.