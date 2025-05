Obchodné spory môžu podľa Európskej centrálnej banky ohroziť finančnú stabilitu eurozóny

Sídlo Európskej centrálnej banky vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: SITA/AP

Obchodné spory a nezhody v medzinárodných alianciách by mohli ohroziť finančnú stabilitu v eurozóne. Riziko hospodárskeho prepadu sa zvýšilo a najmä akciové trhy „zostávajú zraniteľné voči náhlym a prudkým korekciám“, uviedla Európska centrálna banka (ECB), ktorá v stredu zverejnila svoju polročnú správu o finančnej stabilite v menovej únii.

Americký prezident Donald Trump spôsobuje svojou nevypočítateľnou colnou politikou značné otrasy. Obchodné obmedzenia a vyššie colné bariéry budú pravdepodobne pôsobiť ako brzda najmä na exportne orientované podniky v Európe, uviedla ECB. Ak by narastajúce obchodné konflikty poviedli k prepúšťaniu, mohlo by to pre banky a nebankové finančné subjekty v eurozóne zvýšiť riziko, že dlžníci nebudú schopní splácať svoje záväzky.

Obrovské miliardy, ktoré plánuje Európa investovať do svojej obrany, majú podľa centrálnej banky potenciál zabezpečiť väčší hospodársky rast. Vyššie výdavky na obranu v spojení s ďalšími štrukturálnymi výzvami, ako sú klimatická zmena, digitalizácia a starnutie obyvateľstva, by však zároveň mohli „ešte viac zhoršiť už aj tak napätú rozpočtovú situáciu niektorých vlád eurozóny“, varuje ECB.