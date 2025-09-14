Obchodné rokovania medzi USA a Čínou v Madride: Rozhoduje sa o clách aj budúcnosti TikToku

Čína v nedeľu začala v Madride obchodné rokovania s predstaviteľmi Spojených štátov. Uviedli to čínske štátne médiá a španielska vláda. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Americký minister financií Scott Bessent a vysokí čínski predstavitelia vrátane vicepremiéra Che Lifenga budú diskutovať o hospodárskych a obchodných otázkach, ako aj o americkej divízii čínskej platformy TikTok, potvrdili obe strany.
„Čínska a americká delegácia sa tu v nedeľu zišli na rokovaniach o hospodárskych a obchodných otázkach,“ uviedla oficiálna čínska tlačová agentúra Sinchua v správe zo španielskeho hlavného mesta. Čínska delegácia bude v Madride do stredy (17. 9.), spresnila.
Obchodné napätie medzi Pekingom a Washingtonom v roku 2025 prudko vzrástlo, pričom obe strany si navzájom uvalili obrovské clá. V jednom momente dosiahli na oboch stranách trojciferné čísla, čo narušilo dodávateľské reťazce.
V máji sa dve najväčšie svetové ekonomiky na prvom kole rozhovorov vo Švajčiarsku dohodli na deeskalácii napätia a dočasnom znížení ciel o 115 %. Clá na dovoz čínskeho tovaru do USA tak klesli na 30 % a na americký dovoz do Číny na 10 %.
V auguste znova odložili opätovné zavedenie vyšších ciel na vzájomný vývoz, pričom predĺžili tzv. colné prímerie o ďalších 90 dní, do 10. novembra. Najvyšší predstavitelia oboch krajín budú počas stretnutí v Madride diskutovať aj o svojom spore o TikTok.
Čína v piatok (12. 9.) vyzvala Spojené štáty, aby riešili svoj spor týkajúci sa platformy sociálnych médií prostredníctvom dialógu. Termín, do ktorého má populárna aplikácia nájsť nečínskeho kupca, inak bude v Spojených štátoch zakázaná, je 17. september, pričom americký prezident Donald Trump ho predtým trikrát predĺžil.
Federálny zákon, ktorý vyžaduje predaj alebo zákaz TikToku v USA z dôvodov národnej bezpečnosti, mal pôvodne nadobudnúť účinnosť deň pred Trumpovou januárovou inauguráciou.
Čínske ministerstvo obchodu vyzvalo Washington, aby „spolupracoval s Pekingom na základe vzájomného rešpektu a rovnocenných konzultácií, aby riešil vzájomné obavy prostredníctvom dialógu a našiel riešenie problému“, uvádza sa vo vyhlásení.
Španielska vláda samostatne uviedla, že nedeľné rozhovory sa začali v Palacio de Santa Cruz, sídle ministerstva zahraničných vecí.