Obchodná vojna USA a Číny: Prinesú rokovania v Štokholme dohodu o clách a technológiách?

Foto: freepik.com/DC Studio

Poprední čínski a americkí predstavitelia obnovili v pondelok v Štokholme rokovania o vyriešení dlhotrvajúcich sporov, ktoré sú stredobodom obchodnej vojny medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.

Rokovania vo švédskom hlavnom meste by mali trvať dva dni. Peking pred stretnutím uviedol, že dúfa, že obe strany budú viesť diskusiu v duchu „vzájomného rešpektu a reciprocity“.

Minister financií USA Scott Bessent je súčasťou amerického tímu a v čínskom tíme je zase vicepremiér Čche Li-feng. Čína má termín do 12. augusta na uzavretie colnej dohody s administratívou prezidenta Donalda Trumpa po tom, ako Peking a Washington v máji a v júni dosiahli predbežné dohody o ukončení eskalácie odvetných ciel a obmedzení dodávok vzácnych minerálov.

Bez dohody by globálne dodávateľské reťazce mohli znova čeliť otrasom, keďže clá v USA na čínsky dovoz by sa prudko zvýšili na trojciferné číslo, čo by sa rovnalo bilaterálnemu obchodnému embargu.

Americký obchodný zástupca Jamieson Greer naznačil, že na rokovaniach v Štokholme neočakáva „nejaký obrovský prielom“. Predpokladá pokračovanie monitorovania a kontroly plnenia doterajšej dohody, čo podľa neho vytvorí základy pre „silnejší a vyvážený obchod v budúcnosti,“ povedal pre CNBC.

Analytici predpokladajú, že sa USA a Čína v Štokholne dohodnú na predĺžení colného a vývozného prímeria o 90 dní. To by uľahčilo plánovanie potenciálneho stretnutia medzi Trumpom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom koncom októbra alebo začiatkom novembra.

Noviny Financial Times informovali, že USA pozastavili obmedzenia na vývoz technológií do Číny, aby sa vyhli narušeniu rokovaní s Pekingom a podporili Trumpovo úsilie zabezpečiť stretnutie s čínskym prezidentom tento rok.

Obe strany sa zatiaľ nezaoberajú širšími ekonomickými otázkami, ako sú sťažnosti USA, že čínsky štátom riadený a exportne orientovaný model ekonomiky zaplavuje svetové trhy lacným tovarom. Pekingu sa zase nepáči, že kontroly exportu technológií z USA v rámci národnej bezpečnosti sa snažia zastaviť čínsky rast.

Analytici pripomínajú, že rokovania medzi USA a Čínou sú oveľa zložitejšie ako rokovania s inými ázijskými krajinami a budú si vyžadovať viac času. Čínsky vplyv na svetový trh so vzácnymi zeminami a magnetmi sa ukázal ako účinný nástroj.

„Zdá sa, že od londýnskych rokovaní došlo k pomerne výraznému posunu v myslení americkej administratívy o Číne,“ povedala Emily Bensonová zo spoločnosti Minerva Technology Futures.

USA sa teraz oveľa viac zameriavajú na to, čo je možné dosiahnuť a na obmedzenie akýchkoľvek faktorov, ktoré by mohli zvýšiť napätie, povedala pre AFP.

Fakt, že aj Bessent naznačil možné predĺženie colného prímeria o 90 dní, je „tiež sľubný, pretože to signalizuje, že na obzore je niečo potenciálne významnejšie“.

Prezident Americko-čínskej obchodnej rady Sean Stein tiež povedal, že trh neočakáva výsledky zo Štokholmu. „Dôležitejšie je, aká atmosféra sa z toho vyvinie. Obchodná komunita je optimistická a verí, že sa obaja prezidenti stretnú neskôr v tomto roku,“ povedal pre AFP s tým, že na oboch stranách bude mať konečné slovo prezident.