Obchodná dohoda EÚ s Mercosurom: Šefčovič vysvetľuje prínosy aj ochranu poľnohospodárov a spotrebiteľov

Dohoda o partnerstve medzi EÚ a Mercosurom a Modernizovaná globálna dohoda medzi EÚ a Mexikom, ktoré v stredu predložila Európska komisia (EK) na schválenie, sú sprevádzané vnútornou legislatívou EÚ, mechanizmom, ktorý ochráni záujmy členských krajín, poľnohospodárov a spotrebiteľov. V rozhovore pre bruselského spravodajcu TASR to uviedol eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič, ktorý veľký význam dohôd vidí aj pre Slovensko.
Komisár potvrdil, že obe dohody vytvoria exportné príležitosti v hodnote miliárd eur pre spoločnosti z EÚ, podporia státisíce pracovných miest v Európe, Únii zaistia potrebné kritické suroviny a vznikne najväčšia zóna voľného obchodu s vyše 700 miliónmi spotrebiteľov.
„Dohoda s Mercosurom je najväčšia, ktorú vo svojej histórii EÚ podpísala. Je štyrikrát väčšia ako dohoda s Japonskom,“ uviedol. Spresnil, že eurokomisia návrh na jej schválenie predložila spolu s obchodnou dohodou s Mexikom, lebo v oboch prípadoch sú najcitlivejšími adresátmi poľnohospodári. Podľa neho EÚ vníma Mercosur ako zoskupenie, ktoré vyváža potraviny, kým Mexiko je jedným z najväčších dovozcov potravín. Rokovania s krajinami Mercosuru boli najdlhšie, aké kedy EÚ viedla. Šefčovič pripomenul, že ukončené rokovania otvárajú juhoamerický trh aj pre potravinárov z EÚ, ktorí budú profitovať zo znižovania vývozných ciel.
„Pre Slovensko, ak sa pozrieme na automobilky a strojárenstvo, sa hýbeme z vyše 30 percent na nulu v priebehu 15 až 18 rokov. Každý rok sa budú znižovať obchodné tarify a myslím si, že vo svetle súčasného svetového diania je to dobrá správa pre náš automobilový priemysel,“ povedal eurokomisár. Šefčovič zdôraznil, že EK vytvorila dostatočné legislatívne záruky na ochranu európskych záujmov, pričom intenzívne rokovala s členskými štátmi, ktoré mali najväčšie obavy.
„Právne zakotvíme, ako budeme tieto záruky realizovať. Každý polrok budeme monitorovať všetky dovozy, sledovať, či nárast dovozov neprekročil desaťpercentnú hranicu alebo či nenastal pokles cien v Európe o desať percent. Ak by sa tak stalo, môžeme prijať špecifické opatrenia, ktoré limitujú dovoz citlivých výrobkov,“ vysvetlil.
V dohodách sú zohľadnené prísne európske zdravotné a ochranárske štandardy, čiže obavy Európanov v tejto súvislosti sú neopodstatnené. Všetky dovážané tovary musia tieto štandardy spĺňať. To znamená inšpekcie európskych veterinárov na mieste, kontrolu tovarov pred ich zaslaním do Európy a zintenzívnenie kontrol tovarov v prístavoch.
„Dúfam, že to presvedčí tých, ktorí majú nejaké otázky alebo obavy, ako dohoda ovplyvní poľnohospodárstvo. Pre všetky ostatné oblasti ekonomiky je výhodná a umožní nám diverzifikáciu v oblasti kritických surovín, kde vidíme závislosť najmä od Číny,“ povedal.
Šefčovič potvrdil, že EÚ aj Brazília, ktorá teraz predsedá skupine Mercosur majú snahy ratifikovať dohodu do konca tohto roka. Nápomocné bude aj dánske predsedníctvo v Rade EÚ. Komisár sa vo štvrtok stretne s predsedom Výboru Európskeho parlamentu pre obchod, aby získal aj podporu zákonodarcov EÚ a vyvráti skepticizmus existujúci v súvislosti s touto dohodou.