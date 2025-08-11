Obchodná dohoda EÚ a USA: Ako ovplyvní clá ekonomické oživenie v Európe?

Obchodná dohoda Európskej únie (EÚ) s USA o clách odstraňuje neistotu a nemala by brániť prebiehajúcemu zotavovaniu hospodárstva európskeho bloku. Uviedli to analytici výskumnej spoločnosti BCA Research so sídlom v Kanade. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Washington a Brusel minulý mesiac dosiahli prelomovú obchodnú dohodu, ktorá zavádza clo vo výške 15 % na dovoz väčšiny tovarov z EÚ. Existujú však aj určité výnimky, ako napríklad 50-percentné clo na oceľ a hliník, ktoré zostane v platnosti. Všeobecná dohoda zahŕňa tiež významné nákupy energetického a vojenského vybavenia z USA spolu so značnými investíciami EÚ do americkej ekonomiky. Presnejšie, americký prezident Donald Trump uviedol, že EÚ sa zaviazala nakúpiť od Spojených štátov energie v hodnote 750 miliárd USD (645,33 miliardy eur) a súhlasila s investíciami v USA v hodnote 600 miliárd USD.
Napriek ostrej kritike pre údajnú kapituláciu pred Trumpom sa predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej podarilo zabezpečiť „najlepšiu možnú dohodu“ pre EÚ, uviedli analytici BCA. „Napriek všetkému, čo sa hovorilo o tom, aká zlá je obchodná dohoda medzi USA a EÚ, realita je taká, že z hľadiska ciel to neznamená významný rozdiel v porovnaní s tým, čomu EÚ čelila počas väčšiny 2. štvrťroka,“ napísali.
Stratégovia BCA ďalej uviedli, že „či už je dobrá alebo zlá, obchodná dohoda medzi USA a EÚ znamená tiež, že neistota sa zmierni, čo je pre európskych exportérov pozitívne“. Analytici zároveň tvrdia, že clá na ich súčasnej úrovni pravdepodobne nezastavia „rodiace sa oživenie ekonomiky eurozóny“, ktorá zahŕňa 20 z 27 členov Európskej únie. „Fiškálna a menová politika sú podporné, inflácia sa naďalej spomaľuje a výhľadové ekonomické ukazovatele sa zlepšujú,“ dodali.