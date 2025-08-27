Obavy ľudí o financie rastú: Kartami ešte zamieša konsolidácia!

Ekonomická nálada na Slovensku sa v auguste 2025 druhý mesiac po sebe medzimesačne zlepšila. Indikátor ekonomického sentimentu (IES) vzrástol o 3,8 bodu na úroveň 100,6. Optimistickejšie naladení boli najmä podnikatelia v priemysle, službách a nepatrné zlepšenie nálady prejavili aj v stavebníctve. Naopak, podnikatelia v obchode a rovnako aj spotrebitelia boli oproti minulému mesiacu mierne pesimistickejší.
V porovnaní s minulým rokom sa ekonomická nálada zhoršila o 3,8 bodu, za dlhodobým priemerom zaostáva o 5,4 bodu. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ).
Indikátor dôvery v priemysle v auguste vzrástol o 6 bodov na hodnotu 3. Vývoj indikátora ovplyvnili všetky tri ukazovatele, a to zvýšenie očakávanej produkcie, zvýšenie objednávok a zníženie zásob hotových výrobkov. Zvýšenie produkcie očakávajú vo väčšine odvetví, najvýraznejšie však vo výrobe dopravných prostriedkov. Zlepšenie úrovne objednávok (vážené produkciou) zaznamenali hlavne v chemickom priemysle. Znížené zásoby avizujú hlavne vo výrobe ostatných nekovových výrobkov.
Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v auguste vzrástol na hodnotu 3, oproti minulému mesiacu podnikatelia uviedli zlepšenie podnikateľskej situácie a očakávajú nárast dopytu. Zlepšenie podnikateľskej situácie pocítili najmä finančné a poisťovacie služby. Priaznivý vývoj dopytu v nasledujúcich troch mesiacoch predpokladajú hlavne v odborných, vedeckých a technických činnostiach.
Indikátor dôvery v obchode v auguste opäť klesol, oproti júlu o 2,7 bodu na hodnotu 6,3. Respondenti avizovali zníženie trendu súčasných, ako aj pokles očakávaných podnikateľských aktivít. Negatívne hodnotenia (vážené tržbami) terajších podnikateľských aktivít prevládali najmä v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel a v predaji motorových vozidiel. Vo veci očakávaného vývoja pesimistické názory prevládali najviac medzi respondentmi v maloobchode v nešpecializovaných predajniach.
Obávate sa vývoja vašej finančnej situácie?
Nedôvera slovenských spotrebiteľov sa v auguste prehĺbila síce len nepatrne, jej úroveň však dosiahla najnižšiu hodnotu od marca 2023. Pri medzimesačnom poklese o 0,3 bodu klesol indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) na -24,4. V porovnaní s hodnotou dlhodobého priemeru je aktuálne nižší o 4,5 bodu.
Oproti minulému mesiacu boli spotrebitelia negatívnejšie naladení pri dvoch zo štyroch zložiek indikátora. Vzrástli obavy týkajúce sa finančnej situácie ich domácností a pesimistickejšie vidia aj vývoj nezamestnanosti. Nepatrne optimistickejšie vnímajú vývoj celkovej hospodárskej situácie, ako aj tvorbu úspor.
Hrozí slabší dopyt domácností
Ako v reakcii na zverejnené údaje uviedol analytik 365.bank Tomáš Boháček, domácnosti reportujú rast obáv o vlastné financie a nezamestnanosť, hoci mierne lepšie vnímajú hospodársku situáciu. „Tento rozpor – optimistické firmy a pesimistickí spotrebitelia, bude však len krátkodobý. Ak sa pesimizmus domácností pretaví do slabšieho dopytu, zníži to efekt pozitívneho obratu aj vo väčšine odvetví firemného sektora,“ upozorňuje Boháček.
Čo sa týka ďalšieho obdobia, výhľad podľa analytika ostáva neistý. Očakáva, že slabá spotreba bude aj naďalej brzdiť rast HDP, ktorý by v roku 2025 mal dosiahnuť okolo 1 %. „Miešať kartami“ budú domáce konsolidačné faktory, kde opäť hrozí rast cien pre spotrebiteľov a tým aj pokles dopytu, čo sa prejaví aj na výhľade firiem. Rizikom navyše stále ostáva colná politika USA, ktorá môže zvýšiť ceny v spracovateľskom priemysle – a následne aj pre spotrebiteľov (napríklad pri pochutinách ako káva, alebo čaj).
„Skrytým rizikom pre zhoršenie externých faktorov, však môže byť aj domáca konsolidácia. Ak by sa prijali dodatočné zdanenia technologických gigantov pôsobiacich u nás, hrozí riziko stupňovania ciel zo strany USA, čo by sa podpísalo pod vymazanie pozitívneho efektu rastu príjmov,“ dodáva Boháček.