Minister Tomáš vyvracia mýty o dôchodkoch: Budete prekvapení, koľko seniorov na priemernú penziu nedosiahne!

Zobraziť galériu (3) Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Foto: SITA

Koľko naozaj dostávajú slovenskí dôchodcovia a predstavuje nový plnohodnotný trinásty dôchodok enormnú záťaž pre rozpočet? Aj na tieto otázky sa rozhodol odpovedať minister práce Erik Tomáš. Chce totiž vyvrátiť podľa jeho slov rôzne mýty a legendy, ktoré sa o dôchodkoch na Slovensku šíria.

Vyvrátiť rozšírené mýty o dôchodkoch na Slovensku sa minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš rozhodol na tohtotýždňovej tlačovej besede venovanej trinástym dôchodkom. Tie Sociálna poisťovňa v tomto roku vypláca prvýkrát na základe nových podmienok a to v priemernej výške jednotlivých druhov dôchodkov za minulý rok.

Starobný dôchodcovia tak môžu najneskôr do 20. decembra počítať s trinástym dôchodkom vo výške 606,3 eura. V súvislosti s trinástymi dôchodkami, ale aj celkovo penziami na Slovensku sa však podľa ministra práca často šíria aj mýty a legendy, ktoré nie sú pravdivé.

Dve tretiny dôchodcov na priemerný dôchodok nedosiahnu

Azda najčastejšie sa vedú polemiky o výške dôchodkov na Slovensku. Podľa ministra práce však platí, že až dve tretiny starobných dôchodcov nepoberajú ani priemerný ročný dôchodok. Ten za minulý rok predstavoval spomínaných zhruba 606 eur. Čiže takúto sumu dôchodku sa svojich účtoch dve tretiny slovenských dôchodcov nevideli.

Aké sú podľa vás dôchodky na Slovensku? vysoké nízke primerané Odoslať odpoveď

Relatívne nízku úroveň dôchodkov dokresľujú aj ďalšie dva fakty. Seniori s dôchodkami vo výške 1500 eur a viac predstavujú len 0,9 percenta zo všetkých starobných penzistov a seniorov s dôchodkom nad 2500 eur je len 0,03 percenta zo všetkých dôchodcov.

Keďže podľa údajov Sociálnej poisťovne je na Slovensku zhruba 1,13 milióna starobných dôchodcov, dôchodok nad 1500 eur poberá zhruba 10-tisíc seniorov. V prípade druhej skupiny dôchodcov, a to s penziou nad 2500 eur, je tak reč o zhruba 340 poberateľoch týchto dôchodkov.

Veľa sa hovorí aj o nákladoch na trináste dôchodky

Jednou z ďalších legiend je podľa Erika Tomáša výška nákladov na trináste dôchodky. Tie z rozpočtu zhltnú v tomto roku zhruba 830 miliónov eur. Minister práce však dodáva, že už na predchádzajúcu verziu trinástych dôchodkov bolo v rozpočte vyčlenených 300 miliónov eur, čiže s týmito peniazmi pre seniorov sa počítalo.

Časť z peňazí pre dôchodcov vo forme trinásteho dôchodku sa pritom štátu vráti do rozpočtu z dôvodu zvýšenej spotreby v ekonomike. Minister práce v tejto súvislosti poukazuje na závery Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, podľa ktorej seniori vrátia cez spotrebu do štátneho rozpočtu zhruba 100 miliónov eur.

Ďalším zo zdrojov financovania trinástych dôchodkov sú aj zmeny v rodičovskom dôchodku, ktoré zdroje v rozpočte ušetria. V rámci konsolidačného balíka presadeného koaličnými stranami sa totiž upraví rodičovský dôchodok tak, že už nebude vyplácaný z odvodov do Sociálnej poisťovne, ale ako podiel zo zaplatenej dane. To by malo štátu podľa skorších odhadov ušetriť takmer 290 miliónov eur.