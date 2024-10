O koľko porastú dôchodky v ďalších rokoch? Pozrite si, na čo sa môžu seniori tešiť!

Foto: freepik.com/prostooleh

Po razantnom zvyšovaní dôchodkov z posledných rokov sa v tom budúcom tempo ich rastu spomalí. Podpíše sa pod to spomalenie dôchodcovskej inflácie, na ktorú je zvyšovanie dôchodkov naviazané. Podľa návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne sa od začiatku budúceho roka poberatelia dôchodkov môžu tešiť na ich zvýšenie o 2,1 percenta.

Rozpočet Sociálnej poisťovne by budúcoročné zvýšenie dôchodkových dávok malo zaťažiť sumou viac ako 258 miliónov eur. Počíta totiž v budúcom roku s valorizáciou dôchodkových dávok o 2,1 percenta. Výraznejšieho zvýšenia dôchodkov by sa penzisti mohli dočkať o rok neskôr, kedy štát prognózuje ich valorizáciu o 5,7 percenta. Podpíše sa pod to očakávané zrýchlenie inflácie v budúcom roku, aj pod vplyvom vládneho konsolidačného balíčka.

V roku 2027 by sa tempo rastu dôchodkov malo opäť znížiť. Podľa prognóz zahrnutých v rozpočte Sociálnej poisťovne by mohli penzie v roku 2027 stúpnúť o 2,6 percenta. O návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na nasledujúce roky by v utorok mala rokovať vláda.

Celkovo v roku 2025 počíta Sociálna poisťovňa v návrhu rozpočtu s výdavkami na dôchodkové dávky vo výške takmer 12,9 miliardy eur. Podľa odhadov poisťovne bude v budúcom roku priznaných zhruba 36-tisíc starobných dôchodkov s priemernou výškou dôchodku 797,50 eura.

„Predčasných starobných dôchodkov bude priznaných celkom 20 274 s priemernou výškou dôchodku 740,94 eur a invalidných dôchodkov bude priznaných celkom 14 738 s priemernou výškou dôchodku 474,97 eur,“ očakáva Sociálna poisťovňa.

Výška výdavkov na dôchodkové dávky pre rok 2025 je stanovená najmä na základe:

- očakávaných výdavkov v roku 2024 v sume 12,59 miliardy eur, znížených o zrušené rodičovské dôchodky z dôchodkového poistenia v roku 2025 v sume viac ako 315 miliónov eur,

- valorizácie dôchodkov v roku 2025 v sume takmer 259 miliónov eur,

- bežného medziročného nárastu, ktorý súvisí s novopriznávanými a zaniknutými dôchodkami v sume celkom 174 miliónov eur,

- predpokladaných výdavkov na prehodnotenie invalidných dôchodkov a predčasných starobných dôchodkov, rastu 13. dôchodkov v roku 2025 v sume spolu 184 miliónov eur.

Čo sa týka samotného zvýšenia dôchodkových dávok, tak to ovplyvní rozdielny vývoj inflácie v jednotlivých rokoch. Dôchodkové dávky sa totiž zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázané štatistickým úradom. Tento rast cien sa sleduje za prvých deväť mesiacov roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa dôchodky zvýšia. Čiže pre rok 2025 je rozhodujúcich prvých deväť mesiacov roka 2024. Podobne v ďalších rokoch sa berie do úvahy vývoj dôchodcovskej inflácie v roku predtým.

Bude postačovať zhruba 2-percentné zvýšenie dôchodkov v budúcom roku? Áno Nie Odoslať odpoveď

Výška dôchodcovskej inflácie pre potreby valorizácie penzií od 1. januára 2024 tak zatiaľ definitívne známa nie je. Po ôsmich mesiacoch však dosiahla úroveň 2,1 percenta, teda výšku, s ktorou počíta aj návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne. Definitívne číslo tak bude známe v najbližších týždňoch.

Odhad zvyšovania dôchodkových dávok v rozpočte Sociálnej poisťovne pritom vychádza z predpokladu, že nebude uplatnené mimoriadne zvyšovanie dôchodkov aj počas roka. To nastupuje v prípade, ak inflácia počas roka presiahne 5-percentú hranicu.

V porovnaní so začiatkom tohto roka tak dôchodcov čaká pomalší rast dôchodkov. Dôchodky priznané pred 1. januárom 2024 totiž Sociálna poisťovňa zvýšila od januára tohto roka o 3,6 percenta. Novopriznané dôchodky sa valorizovali o 14,5 percenta. V budúcom roku by sa mali zvýšiť už o spomínaných 2,1 percenta. Oveľa pozitívnejší pre dôchodcov však bol rok 2023, kedy sa dôchodky pre vysokú infláciu zvýšili od začiatku roka až o takmer 12 percent a v polovici roka mimoriadne o ďalších takmer 11 percent.