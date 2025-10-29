Nvidia lámala rekordy, americké akcie na Wall Street opäť na historických maximách

Akcie na newyorskej burze pokračovali v stredu v raste, pričom predchádzajúce obchodovanie uzatvorili indexy na nových historických maximách. Výrazne sa pod stredajší vývoj podpísal výrobca čipov Nvidia, ktorý dosiahol nový rekord, keď ako prvý prekonal trhovú hodnotu 5 biliónov USD (4,30 bilióna eur). Trhy navyše čakajú na oznámenie americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách. Informovala o tom agentúra AFP.
Zhruba 35 minút po začatí obchodovania hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average vzrástol o 0,5 % na 47.964,20 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 0,3 % na 6913,88 bodu a technologický index Nasdaq Composite dosiahol 23.976,84 bodu, čo predstavuje zvýšenie o 0,6 %. Všetky tri indexy uzatvárali predchádzajúce obchodovanie na rekordnej úrovni.
Nvidia, ktorá už v júli prekonala v oblasti trhovej hodnoty ako prvá hranicu 4 biliónov USD, pokračovala v tomto ťažení ďalej a v stredu ako prvá firma na svete prelomila hranicu 5 biliónov USD. Trhy teraz čakajú na hospodárske výsledky firiem Microsoft, Alphabet a Meta Platforms.
„Trhy neočakávajú nič iné, len dobré či ešte lepšie výsledky. Prakticky nenechali žiadny priestor na sklamanie,“ povedal analytik Briefing.com Patrick O’Hare.
Okrem toho sa čaká na výsledok dvojdňového zasadnutia Fedu. Trhy nepochybujú o tom, že Fed zníži úrokové sadzby o 25 bázických bodov, čakajú však aj na to, čo vedenie centrálnej banky oznámi v súvislosti s decembrovým zasadnutím.