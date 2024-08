Nový Zéland opúšťajú rekordné počty ľudí, vyháňa ich ekonomická kríza

Vlajka Nového Zélandu. Foto: pixabay.com/ Marius_Oberholster

Ľudia opúšťajú Nový Zéland v rekordných počtoch. Z krajiny ich vyháňa nárast nezamestnanosti, vysoké úrokové sadzby a slabý ekonomický rast. S odvolaním sa na vládne štatistiky o tom v utorok informoval server CNBC.

V roku končiacom sa v júni 2024 opustilo Nový Zéland 131 200 osôb, čo je predbežne najvyššia zaznamenaná hodnota za obdobie 12 mesiacov, uviedol novozélandský štatistický úrad. Približne tretina z nich zamierila do Austrálie.

Čistá migrácia, teda počet prisťahovalcov po odpočítaní vysťahovalcov, zostáva na vysokej úrovni. Ekonómovia však očakávajú, že sa bude znižovať, pretože počet cudzincov, ktorí sa chcú presťahovať na Nový Zéland, klesá kvôli slabšej ekonomike. Z celkového počtu odchádzajúcich bolo 80 174 občanov Nového Zélandu. To je takmer dvojnásobok počtu odchádzajúcich pred pandémiou covidu-19.

Merrily Allenová v súčasnosti plánuje, že sa začiatkom roka 2025 presťahuje so svojím partnerom a 14-ročnou dcérou do Hobartu v austrálskom ostrovnom štáte Tasmánia. „Je tam veľa príležitostí. Neustále zháňajú ľudí moje profesie,“ povedala CNBC žena, ktorá pracuje v administratíve zubného lekárstva. „Mám veľa priateľov, ktorí odišli (do Austrálie)… čisto kvôli lepším pracovným príležitostiam a lepšiemu životu. Zdá sa, že Austrália je jednoducho lepšia,“ dodáva Allenová.

Novozélanďania, ktorí žili v zámorí, sa v čase pandémie vracali domov v historicky najvyššom počte. Páčil sa im postup vtedajšej vlády pri zvládaní šírenia choroby covid-19.

Novozélanďania sú frustrovaní životnými nákladmi, vysokými úrokovými sadzbami a menším počtom pracovných príležitostí

Pre niektorých je však teraz láska k tejto krajine s 5,3 milióna obyvateľov pri konci. Ekonómovia uvádzajú, že sa Novozélanďania frustrovaní životnými nákladmi, vysokými úrokovými sadzbami a menším počtom pracovných príležitostí pozrú po Austrálii, Británii a ďalších krajinách.

Novozélandská ekonomika čelí problémom po tom, ako centrálna banka zvýšila úrokové sadzby o 5,21 percentuálneho bodu, čo bolo najagresívnejšie sprísnenie menovej politiky od zavedenia oficiálnej úrokovej sadzby v roku 1999. Ekonomika rástla v prvom štvrťroku v prepočte na celý rok iba o 0,2 percenta, nezamestnanosť sa v druhom štvrťroku zvýšila na 4,7 percenta a inflácia zostáva na 3,3 percenta.

Austrália pritom naberá nových zamestnancov a ponúka balíčky, ktoré uľahčujú presťahovanie pre ľudí, ktorí pracujú v oblastiach, ako je ošetrovateľstvo, policajná práca a učiteľstvo, kde panuje nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Pre Novozélanďanov je takáto ponuka lákavá, pretože pre prácu v tejto krajine ani nepotrebujú víza. Súčasne novozélandská vláda výrazne znížila počet zamestnancov vo verejných službách, takže veľa kvalifikovaných pracovníkov teraz hľadá prácu.