Magazín Forbes predstavil doteraz najväčší prehľad najmajetnejších ľudí na Slovensku, v ktorom je až 60 priečok. V rebríčku debutuje 15 nováčikov, vrátane známych mien, ale aj podnikateľov, ktorí systematicky budovali svoj biznis do obrích rozmerov mimo pozornosti médií.
V rebríčku Najbohatší Slováci 2025 je len päť žien, z toho dve pôsobia v spoločnom biznise a jedna sa do zoznamu dostala po boku svojho brata. „Celkovo sú teda v rebríčku len tri priečky, na ktorých primárne figuruje žena. To predstavuje presne päť percent,“ dodáva Forbes.
Z takmer 24 miliárd eur, ktoré podľa odhadov tvorcov rebríčka vlastní šesť desiatok najbohatších Slovákov, pripadá až 40 percent, čiže 9,62 miliardy eur, na prvú päťku. Medziročne si podľa odhadov prilepšili o 1,37 miliardy eur – sčasti vďaka nárastu hodnoty svojich aktív, sčasti vďaka historickému zhodnocovaniu rokmi naakumulovaných dividend.
„Po covidových rokoch, vypuknutí vojny na Ukrajine a energetickej a inflačnej kríze sa slovenskí milionári zamerali viac na diverzifikáciu svojich portfólií. Aj vďaka tomu sa im darí rásť, čoho dôkazom je aj to, že v prvej desiatke najbohatších Slovákov sme medziročne navýšili odhad majetku u každého z nich,“ dodáva Forbes.
A kto kraľuje celému rebríčku? Na prvej priečke zostáva s odhadom majetku na úrovni 2,25 miliardy eur aj tento rok Tomáš Chrenek, majiteľ zdravotníckej siete Agel a spolumajiteľ oceliarskej skupiny Moravia Steel. „Náš odhad jeho majetku stúpol medziročne o 250 miliónov eur – najmä vďaka rastu hodnoty zdravotníckej skupiny Agel,“ uvádza Forbes.
Na druhej priečke sa podobne ako vlani umiestnila rodina Tkáčovcov, ktorú v rebríčku zastupuje otec Jozef so synom Patrikom. Medziročne si podľa odhadov magazínu Forbes taktiež prilepšili o zhruba 210 miliónov eur, a to najmä vďaka rekordným výsledkom finančnej časti skupiny J&T Finance Group, ktorú potiahol nahor najmä rekordný zisk privátnej J&T Banky.
„Na tretej priečke sa umiestnil spolumajiteľ skupiny Penta Investments Jaroslav Haščák s rodinou, ktorý si medziročne polepšil o vyše 200 miliónov eur, za čo vďačí predovšetkým rastu čistej hodnoty aktív skupiny Penta na rekordných 4,5 miliardy eur,“ dodáva Forbes.
Forbes Slovensko zostavuje odhad majetku najbohatších Slovákov od roku 2013. Zostavovanie rebríčka sa riadi podľa rovnakých princípov ako všetky rebríčky globálneho magazínu. Hodnota čistého majetku vychádza z ceny, za ktorú by sa firmy mohli predať, ak by sa akcionári tak rozhodli. Zohľadňuje trhovú kapitalizáciu, ak je firma na burze.