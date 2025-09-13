Nový prieskum: Slováci chcú najmä istotu práce, vysoký plat je až na treťom mieste

Pre 90 percent ľudí je najdôležitejšia istota práce, za ktorou nasleduje jej zaujímavosť. Až na treťom mieste je vysoký príjem. Vyplýva to z výskumu Pracovné orientácie 2025, ktorý realizovala Katedra sociológie Filozofickej fakulty Univerzitnej Komenského (FiF UK) v Bratislave v spolupráci s agentúrou Focus. TASR o tom informovala Romana Takáčová z referátu pre vzťahy s verejnosťou FiF UK.
„Spomedzi týchto ďalších skutočností stojí za zmienku, že tri štvrtiny ľudí (75,1 percenta) prikladá pri zamestnaní dôležitosť tomu, aby mohli pomáhať iným ľuďom, a 67,5 percenta tomu, aby ich zamestnanie bolo spoločensky užitočné,“ priblížili Daniel Gerbery a Roman Džambazovič z katedry sociológie.
Upozornili, že Slováci vnímajú prácu skôr inštrumentálne. So stanoviskom, že zamestnanie je iba spôsob, ako zarobiť peniaze, súhlasilo 46 percent opýtaných. Zároveň však 48 percent uviedlo, že by chodilo do práce aj v prípade, keby nepotrebovali získavať finančné prostriedky.
Respondenti sa vyjadrovali aj k dosahom digitalizácie. Viac než polovica populácie (53,7 percenta) si myslí, že nové technológie skôr zrušia, než vytvoria pracovné miesta. Takmer pätina pracujúcich (19,3 percenta) sa obáva, že ich prácu v najbližších piatich rokoch nahradí umelá inteligencia alebo roboty.
Za hlavné zdroje ohrozenia svojich pracovných miest respondenti označili migráciu pracovníkov zo zahraničia (29,8 percenta), presun výroby do lacnejších krajín (24,8 percenta) a rastúce nároky na nové zručnosti (23,6 percenta). Sociológovia mapovali aj množstvo ľudí s viac pracovnými úväzkami. Na Slovensku má 10,9 percenta jednotlivcov popri hlavnom zamestnaní aj ďalšiu platenú prácu, väčšinou z finančných dôvodov.
Sociológovia konštatujú, že väčšina respondentov vníma pôsobenie odborov priaznivo, 59,5 percenta ľudí považuje silné odbory za dôležité pri obhajobe záujmov zamestnancov. Väčšina z nich (61,5 percenta) mala informácie o ich činnosti a väčšina aj vyjadrila spokojnosť s ich činnosťou (63,1 percenta).
Výskum je súčasťou medzinárodného projektu International Social Survey Programme, do ktorého je zapojených 45 krajín sveta. Zber dát prebehol v mesiacoch máj a jún 2025 na reprezentatívnej vzorke 1203 dospelých osôb prostredníctvom dotazníkového opytovania.