Nový Občiansky zákonník prinesie viac slobody podnikateľom: RÚZ víta historickú zmenu

Pre podnikateľský sektor je dôležité, že nový Občiansky zákonník je založený na princípe, ktorý podporuje podnikateľské slobody, rozhodovanie zmluvných strán a slobodnú vôľu. Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) víta rekodifikáciu Občianskeho zákonníka, ktorý odráža aktuálne potreby spoločnosti a podnikateľského prostredia. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii viceprezident RÚZ Robert Spišák.
Spišák pripomenul, že podnikatelia dlhodobo volajú po jasnom, stabilnom a predvídateľnom právnom prostredí, ktoré rešpektuje zmluvnú slobodu a podnikateľské iniciatívy. „Vítame preto, že rekodifikácia si kladie za cieľ modernizovať civilné právo spôsobom, ktorý reflektuje súčasné potreby spoločnosti aj podnikateľského prostredia. Zároveň považujeme za nesmierne dôležité, aby bola zachovaná vysoká miera autonómie vôle strán, keďže práve tá je základom férového fungovania trhovej ekonomiky,“ povedal viceprezident RÚZ.
Republiková únia zamestnávateľom vníma aktuálne prebiehajúcu rekodifikáciu Občianskeho zákonníka ako historickú príležitosť zásadne zlepšiť právny rámec pre podnikanie na Slovensku. To, že podnikateľský život prináša neustále nové skutočnosti spojené napríklad s digitalizáciou, vytvára podľa Spišáka priestor na novú právnu úpravu.
Viceprezident RÚZ zároveň vyzval podnikateľskú aj všeobecnú verejnosť, aby využila medzirezortné pripomienkové konanie, v ktorom sa momentálne návrh nového Občianskeho zákonníka nachádza. Teraz je podľa neho možnosť vplývať na to, ako bude finálne podoba novej legislatívy vyzerať.
V rámci tlačovej konferencie vystúpil aj štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR Milan Hodás, ktorý považuje novú úpravu za jeden z hlavných legislatívnych cieľov rezortu. „Naším veľkým a hlavným cieľom je rekodifikácia občianskeho práva hmotného, ktorá sa tu rieši niekoľko desiatok rokov a my sme chceli s týmto naozaj pohnúť, pretože sme v Európe poslednou krajinou, v ktorej Občiansky zákonník nevyhovuje potrebám doby,“ dodal Hodás.