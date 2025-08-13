Nový model exportných poplatkov: USA môžu vďaka čipom a technológiám získať miliardy na splácanie dlhu

Nezvyčajná dohoda, v rámci ktorej výrobcovia čipov Nvidia a Advanced Micro Devices (AMD) zaplatia americkej vláde poplatok za licencie na export do Číny, by sa mohla rozšíriť aj na ďalšie odvetvia. Uviedol to v stredu minister financií USA Scott Bessent pre televíziu Bloomberg TV. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Bessent povedal, že dohoda, ktorá spoločnostiam Nvidia a AMD umožní obnoviť predaj čipov umelej inteligencie nižšej triedy do Číny pod podmienkou, že americkej vláde poskytnú 15 % podiel z tržieb, by mohla slúžiť ako model pre ostatných.
„Myslím si, že by sme to časom mohli vidieť aj v iných odvetviach,“ povedal Bessent v stredu v televízii s tým, že „prečo to nerozšíriť po skončení beta testu?“
Bessent pripísal prezidentovi Donaldovi Trumpovi zásluhy za toto „veľmi jedinečné riešenie“, ktoré umožnilo spoločnosti Nvidia expandovať v Číne a stať sa vzorom pre čínske technológie, pričom americkí daňoví poplatníci dostanú svoj podiel. Príjmy, ktoré ministerstvo financií z dohody získa, pôjdu na splatenie dlhu, povedal.
„Ak by sme dokázali splatiť podstatnú časť dlhu, umožnilo by to diskusie o programe posielania peňazí daňovým poplatníkom,“ vyhlásil. Na otázku týkajúcu sa správ, že Čína nabáda firmy, aby sa vyhýbali čipom Nvidia H20 pre bezpečnostné riziká, Bessent odpovedal: „Iste, môžeme o tom s Číňanmi diskutovať. Ale tiež mi to hovorí, že sa obávajú, že sa čipy Nvidia stanú v Číne štandardom.“
Trumpova administratíva na jar sprísnila pravidlá pre dodávky polovodičov do Číny. V dôsledku toho Nvidia (líder na trhu s čipmi s umelou inteligenciou), dočasne nebola schopná dodať Číne svoje menej pokrokové čipy H20, ktoré boli špeciálne zjednodušené pre tento trh.
Technológie a umelá inteligencia patria medzi najvýraznejšie oblasti konkurencie medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.