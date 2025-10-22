Novela zákona o hazarde prinesie zmeny: Tipos môže prevziať licencie kasín a expandovať do zahraničia

Národná lotériová spoločnosť Tipos by mohla za poplatok prevziať platné licencie od prevádzkovateľov kasín. Zároveň by mohla prevádzkovať hazardné hry aj mimo územia SR. Vyplýva to z návrhu novely zákona o hazardných hrách, ktorý plénum Národnej rady SR prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v stredu poslanci. Novelu tak celú prerokujú už na aktuálnej schôdzi parlamentu.
Návrh novely reaguje podľa Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR, pod ktoré Tipos patrí, na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu reguláciou výšky odvodov z hazardných hier, ale aj na potrebu úpravy zákona vyplývajúcu z aplikačnej praxe a vytvorenia právneho rámca pre možnosť vykonávania činnosti národnej lotériovej spoločnosti mimo územia SR.
„Zároveň je zámerom návrhu zákona umožniť efektívnejšie prevádzkovanie číselných lotérií a prevzatie individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry za ustanovených podmienok,“ uviedlo MCRŠ. Návrhom sa zavádza poplatok za udelenie súhlasu s prevzatím individuálnej licencie.
Prevádzkovať hazardnú hru v kasíne na základe individuálnej licencie prevzatej národnou lotériovou spoločnosťou bude podľa návrhu možné iba v hoteli, ktorého vstupné priestory sú vybavené hotelovou halou a recepciou s nepretržitou prevádzkou. Ak pri prevzatí individuálnej licencie nie je kasíno prevádzkované v hoteli, Tipos premiestni prevádzku kasína do hotela v lehote do 12 kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia individuálnej licencie od prevádzkovateľa hazardnej hry v kasíne.