Nové plány na posilnenie obrany by mohli mobilizovať 800 miliárd eur, tvrdí Von der Leyenová

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Foto: SITA/AP

Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok v Bruseli predstavila päťbodový plán na prezbrojenie Európy, podľa ktorého by sa na obranu v Európskej únii mohlo mobilizovať takmer 800 miliárd eur. Naznačila, že euroblok je pripravený masívne zvýšiť výdavky na obranu.

Nové plány EÚ na posilnenie európskeho obranného priemyslu a zvýšenie vojenských kapacít by mohli mobilizovať takmer 800 miliárd eur, vyhlásila pred novinármi von der Leyenová. „Toto je chvíľa pre Európu a my sme pripravení konať. (…) Chceme trvalý mier, ale trvalý mier sa dá vybudovať len na základe sily a sila sa začína posilnením nás samých,“ skonštatovala.Plán podľa jej slov umožní poskytovanie „okamžitej“ vojenskej podpory Ukrajine po tom, ako Spojené štáty svoju pomoc pozastavili.Súčasťou plánu je aj uvoľnenie prísnych rozpočtových pravidiel pre členské štáty. „Členským štátom to umožní výrazne zvýšiť svoje výdavky na obranu bez toho, aby sa spustil postup pri nadmernom deficite,“ povedala s odkazom na postup, ktorý núti vlády znížiť úroveň deficitu, ak porušia rozpočtové pravidlá.

EK navrhne nový nástroj, ktorý poskytne členským štátom 150 miliárd eur na pôžičky na investície do obrany, doplnila šéfka eurokomisie. O najnovšom pláne bude počas utorka písomne informovať aj lídrov krajín EÚ.Prezidenti a premiéri dvadsať sedmičky sa stretnú vo štvrtok (6. 3.) na mimoriadnom zasadnutí v Bruseli, aby prediskutovali tento balík v súvislosti s výzvami zo Spojených štátov, aby Európania zvýšili svoje obranné záväzky a pripravili bezpečnostné záruky pre Ukrajinu.Plán Rearm Europe je podľa šéfky EK postavený na piatich pilieroch.

Prvým z nich je nový finančný nástroj EÚ vo výške 150 miliárd eur. Zriadi sa s cieľom poskytovať členským štátom pôžičky kryté rozpočtom EÚ a má podporiť úsilie Únie o dosiahnutie rýchleho a výrazného zvýšenia investícií do obranných spôsobilostí Európy – teraz aj v priebehu celého desaťročia. Použije sa na spôsobilosti, pre ktoré sú potrebné opatrenia na európskej úrovni v súlade s NATO – protivzdušná a protiraketová obrana, delostrelecké systémy, rakety a munícia, drony a protidronové systémy, ochrana kritickej infraštruktúry, vojenská mobilita a tiež kybernetická, umelá inteligencia a elektronický boj.

Nový nástroj predpokladá spoločné nákupy obranného vybavenia, čo zabezpečí interoperabilitu a predvídateľnosť, zníži náklady a zaistí posilnenie európskej obrannej priemyselnej základne.Druhým pilierom je uvoľnenie verejných financií na sektor obrany. Komisia chce koordinovaným spôsobom aktivovať národné únikové doložky Paktu stability a rastu.Tretí pilier znamená stimulovanie investícií súvisiacich s obranou v rozpočte EÚ. Podľa Leyenovej strednodobé preskúmanie programov kohéznej politiky je príležitosť na presmerovanie viacerých zdrojov na investície do obrany – odstránenie obmedzení na podporu veľkých podnikov v rezorte obrany, zvýšenie finančných stimulov (predbežné financovanie a spolufinancovanie, uvoľnenie pravidiel koncentrácie pre investície do obrany), uľahčenie transferov do iných fondov EÚ súvisiacich s obranou.

Akčný plán pre bezpečnosť a obranu

Podobne by mohla byť využitá aj platforma strategických technológií pre Európu (STEP) rozšírením jej pôsobnosti na technológie relevantné pre sektor obrany.Štvrtým pilierom sú príspevky Európskej investičnej banky (EIB), ktoré majú zohrávať rozhodujúcu úlohu cez Akčný plán pre bezpečnosť a obranu skupiny EIB.Piaty pilier predstavuje mobilizácia súkromného kapitálu, aby európske podniky a priemyselné odvetvia mali najlepší možný prístup ku kapitálu financovaniu. A aby mohli svoje riešenia preniesť do priemyselnej výroby a zabezpečiť optimálne financovanie v rámci ich výrobných reťazcov, od výskumu a vývoja až po dodávky obranného vybavenia.