Nové generácie menia trh práce: Prečo mladých viac zaujíma zmysel než plat?

Nové generácie menia pravidlá pracovného trhu, okrem platu ich zaujíma, či budú mať zmysluplnú prácu alebo férový prístup v zamestnaní. Kým mileniáli hľadajú istoty, pretože majú hypotéky a nesú zodpovednosť za rodinu, tak generácia Z hľadá v práci hlbší zmysel a priestor na kariérny rast. Od zamestnávateľa zároveň očakáva transparentnosť, flexibilitu a reálnu spoločenskú zodpovednosť. Tieto očakávania posunie ešte ďalej generácia Alpha, ktorá začne vstupovať na trh práce približne od roku 2030. Zhodnotili to odborníci z občianskeho združenia (OZ) Akčné ženy.
„Generácia Alpha prinesie so sebou nové očakávania a výzvy. Pre túto generáciu bude typické, že budú hľadať zmysel a pridanú hodnotu v tom, čo robia. Mnohí z nich budú pracovať súbežne pre viacerých zamestnávateľov a dĺžka pôsobenia v jednej firme sa môže dramaticky skrátiť. Stabilita nebude motivátorom, dôležitá bude pestrosť, výzvy a možnosť neustáleho rozvoja,“ spresnila generálna riaditeľka Talent Solutions Ivana Heretik Vačoková.
Pri nástupe na pracovný trh hľadali mileniáli podľa nej stabilitu a kariérny rast v rámci jednej firmy, no finančná kríza a technologické krízy im ukázali, že istoty sú len ilúzia. Priemerné zárobky síce rástli, no často za cenu dlhších pracovných hodín a slabšieho balansu medzi pracovným a súkromným životom. V súčasnosti sa tak snažia držať krok s očakávaniami generácií Z a Alpha, no zároveň nesú zodpovednosť za rodinu a hypotéky.
Problémom je na Slovensku stále aj to, že niektoré skupiny pracovníkov nemajú rovnaké podmienky ako ostatní. Sú to ženy s nižším zárobkom ako muži, osoby po rodičovskej dovolenke či zraniteľné skupiny odsunuté na okraj pracovného trhu. Rodičia pritom podľa OZ po návrate do práce prinášajú nové zručnosti, odolnosť a inú perspektívu. Napriek tomu čelia bariéram, ako je strata profesijných kontaktov, sebavedomia a istoty, či ich trh práce vôbec chce. Odborníci sa zhodujú, že podceňovanie týchto ľudí je ekonomicky nezmyselné, preto firmy, ktoré to pochopia, zároveň získajú konkurenčnú výhodu. Ostatné riskujú, že prídu o generácie skúsených a lojálnych pracovníkov.
„Inkluzívne a motivujúce pracovné prostredie v multigeneračných tímoch si vyžaduje individuálny prístup k zamestnancom. Firmy by nemali posudzovať ľudí podľa generácie, z ktorej pochádzajú, ale podľa ich aktuálnych potrieb, motivácií a životnej situácie,“ dodala Heretik Vačoková.