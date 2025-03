Nové dlhopisy štátu idú ako teplé rožky: Kamenický reaguje a oznámil dôležitý krok! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (9) Minister financií SR Ladislav Kamenický počas tlačovej konferencie na tému dlhopisy pre ľudí sú pripravené v Bratislave 28. februára 2025. Foto: TASR

Záujem ľudí o nové štátne dlhopisy pre bežných investorov prekonal všetky očakávania ministerstva financií. Rezort preto podľa slov ministra Ladislava Kamenického reaguje na tento vývoj a navyšuje ohlásenú sumu emisie dvoch nových dlhopisov Investor a Patriot o ďalších 100 miliónov eur.

Štát už pred spustením predaja nových dlhopisov pre bežných ľudí avizoval, že v prípade veľkého záujmu je pripravený navýšiť celkovú sumu emisie zo 400 až na 500 miliónov eur. Už po prvom dni predaja týchto cenných papierov rezort financií hodnotí záujem verejnosti ako veľmi veľký a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) preto v utorok rozhodla, že pôvodnú sumu ponúkaných dlhopisov vo výške 400 miliónov eur pre veľký záujem navýši o ďalších 100 miliónov eur.

Minister financií Ladislav Kamenický na sociálnej sieti informuje, že občania štátu veria. Počas prvého dňa predaja nových dlhopisov sa predala už viac ako polovica plánovaného objemu. „Včera sme spustili projekt Dlhopisy pre ľudí. Dnes Vám môžem oznámiť, že počas prvého dňa sa predali dlhopisy v celkovej hodnote 263 miliónov eur. Očakávali sme veľký záujem zo strany občanov, ale tieto čísla predčili všetky naše očakávania,“ napísal na sociálnej sieti Kamenický.

Minister financií zároveň dodáva, že opozícia a niektoré médiá zrejme po tejto správe škrípu zubami. „Robili všetko preto, aby ľudí odhovárali, spochybňovali výhodnosť dlhopisov, robili antikampaň, ale – našťastie – neúspešne,“ uviedol. Ľudia si podľa jeho slov vedia spočítať, čo je pre nich najvýhodnejšie. „Veria štátu, vláde aj krokom ministerstva financií. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto projekte podieľajú,“ uzatvára Kamenický.

Koľko sa dá na nových dlhopisoch zarobiť?

Minimálna suma pre investíciu do dlhopisov ponúkaných štátom predstavuje 1000 eur. Záujemcovia môžu investovať aj viac, a to vždy v násobkoch tejto sumy. Pri investícii v najnižšej možnej sume, teda 1000 eur, môže investor v prípade napríklad dlhopisu Investor získať ročný výnos 30 eur, po dvoch rokoch, čo je splatnosť tohto dlhopisu, to teda bude celkový výnos 60 eur. Výnosy budú vyplácané ročne, na konci splatnosti bude investorovi vyplatený aj jeho počiatočný vklad.

Ako by sa pohybovali výnosy pri rôznych výškach investície a rôznom rozdelení medzi dva pripravované dlhopisy, si môžete vypočítať v pripravenej kalkulačke:

Ladislav Kamenický už záujemcov o nové dlhopisy upozornil, že ich nepredávajú žiadni podomoví predajcovia či rôzni sprostredkovatelia, ale občania by sa mali obrátiť len na niektorú z piatich zapojených bánk. Ponúkajú ich ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a VÚB.