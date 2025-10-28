Novartis prekonal očakávania: Zisk aj tržby v treťom štvrťroku 2025 prudko stúpli

Švajčiarsky farmaceutický koncern Novartis v utorok oznámil nárast čistého zisku aj tržieb za 3. štvrťrok 2025 vďaka silnému predaju liekov. A potvrdil prognózy príjmov za celý rok. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Čistý zisk pripadajúci akcionárom sa za tri mesiace do konca septembra 2025 zvýšil na 3,93 miliardy USD (3,38 miliardy eur) z minuloročných 3,19 miliardy USD.
Tržby stúpli o 8 % na 13,91 miliardy USD z 12,82 miliardy USD v rovnakom období pred rokom. Pri konštantných menových kurzoch sa zvýšili o 7 %.
Analytici z Wall Street v priemere očakávali, že spoločnosť vykáže tržby 13,85 miliardy USD.
Prevádzkový zisk pri konštantných kurzoch vzrástol o 27 % na 4,5 miliardy USD.
Spoločnosť poznamenala, že rast predaja bol poháňaný pokračujúcim silným odbytom prioritných značiek liekov vrátane Kisqali, Kesimpta, Pluvicto a Scemblix.
„Novartis dosiahol v 3. štvrťroku solídne finančné výsledky, čím viac než vykompenzoval vplyv slabnúceho odbytu generických liekov v USA,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Vas Narasimhan.
Spoločnosť potvrdila svoj výhľad na rok 2025 a očakáva, že čisté tržby sa zvýšia o vysoké jednociferné percento.