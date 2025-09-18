UniCredit Bank dnes slávnostne otvorila novú pobočku v budove Tabáň na Štúrovej ulici 10 v Nitre. Nové priestory nahrádzajú doterajšiu pobočku banky a klientom prinášajú svieži a moderný dizajn, ktorý odráža najnovšie trendy v bankovníctve a zákazníckej starostlivosti.
„Otvorenie novej pobočky v Nitre je ďalším krokom v našej snahe byť bližšie klientom a ponúknuť im najvyšší štandard služieb v príjemnom prostredí. Veríme, že klienti ocenia nielen špičkový servis, ale aj jedinečný a moderný dizajn pobočky,“ uviedol Jakub Dusílek, generálny riaditeľ UniCredit Bank.
Pobočka ponúka služby pre všetky segmenty – retailových klientov, private premium, firemné bankovníctvo, UniCredit Leasing. Moderná architektúra interiéru v sebe spája funkčnosť, pohodlie a inovatívne prvky od otvorených priestorov s dizajnovým nábytkom cez oddychové zóny až po diskrétne pracovné miesta pre osobné konzultácie.
Klienti môžu využiť podzemné parkovanie s priamym vstupom do budovy. Vjazd do garáže je zo strany ulice Hornotabánska. Otvorením pobočky v Nitre Tabáň UniCredit Bank spája komfort, efektívnosť a reprezentatívny dizajn, čím prináša klientom nielen profesionálne finančné služby, ale aj inšpiratívny zážitok z návštevy banky.