Nová nemecká vláda musí konať rýchlo, aby zachránila stagnujúcu ekonomiku

Líder Kresťansko-sociálnej únie (CSU) a bavorský premiér Markus Söder (vľavo) a predseda Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Friedrich Merz si podávajú ruky na pódiu po predčasných parlamentných voľbách v Nemecku. Foto: TASR/AP

Firmy v Nemecké sú frustrované z nečinnosti vlády v čase, keď je výkon ekonomiky slabý. Výsledok nedeľných (23. 2.) parlamentných volieb však prináša nádej na stabilnú dvojkoalíciu konzervatívcov a stredoľavých sociálnych demokratov, pričom kancelárom bude stredopravý líder Friedrich Merz. Podarí sa však politikom zostaviť vládu a pustiť sa do práce tak rýchlo, ako požadujú predstavitelia firiem, pýta sa agentúra AP.

AP oslovila viacerých popredných ekonómov a podnikateľské osobnosti v Nemecku. Podľa Christiana Kleina, generálneho riaditeľa výrobcu podnikového softvéru SAP SE, riešenie kľúčových problémov, ako je priveľa regulácií, nedostatočná digitalizácia a pomalá ekonomika si vyžaduje odvážne kroky. „Nemecko potrebuje vládu, ktorá je otvorená viac inováciám, konkurencieschopnému zmýšľaniu a odstraňovaniu nadmernej regulácie, ktorá brzdí pokrok a rast. A potrebuje to hneď,“ vyhlásil.

Automobilka BMW vo vyhlásení uviedla: „Od budúcej spolkovej vlády očakávame, že rýchlo, komplexne a udržateľne zlepší podnikateľské prostredie pre nemecký priemysel, ktorý čelí globálnej konkurencii. To zahŕňa konkurenčnú daňovú politiku, pragmatické zníženie byrokracie a regulácií, ako aj konkurenčný a na obchod orientovaný posun v politike na úrovni Európskej únie (EÚ).“

Peter Adrian, generálny riaditeľ realitnej firmy Triwo AG a prezident Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory, skonštatoval: „Vysoká volebná účasť (82,5 %) ukazuje, že nielen podnikateľská komunita vníma obrovskú dôležitosť rozhodnutí, ktoré sú pred nami. Zmena smeru je dávno očakávaná.“ Nová vláda sa musí „zamerať na to, aby sa ekonomika dostala zo štrukturálnej stagnácie, ak je hlavnou motiváciou budúcej koalície zabrániť krajne pravicovej AfD vyhrať ďalšie voľby, čo je pravdepodobný scenár, ak ďalšia vláda neuspeje,“ upozornil Carsten Brzeski z ING Bank.

Holger Schmieding, hlavný ekonóm Berenberg Bank, v tejto súvislosti pripomenul, že populistické strany z politického okraja (AfD a Ľavica) získali spolu viac ako tretinu kresiel v parlamente. Populisti tak môžu vetovať každé uvoľnenie dlhovej brzdy zakotvené v ústave. A to v čase, keď je kľúčové zvýšiť výdavky na armádu a Ukrajinu a zmierniť daňové zaťaženie pracovníkov a firiem. Nemecko tak môže mať problém nájsť na to fiškálny priestor.

Agentúra DPA zase cituje zo správy nemeckej centrálnej banky Bundesbank, ktorá v pondelok varovala, že krajina čelí pokračujúcej hospodárskej stagnácii a to aj napriek náznakom, že ekonomika by mohla v 1. štvrťroku 2025 mierne vzrásť. Podľa banky „nemecká ekonomika v podstate zostáva uväznená v stagnácii“. Jedným z dôvodov predpokladaného rastu na začiatku roka je nedávne zvýšenie dopytu po priemyselných výrobkoch a stavebných službách, uvádza sa v správe.

Súkromná spotreba by tiež mohla mierne stúpnuť vďaka vyšším mzdám, Bundesbank však upozorňuje, že vzhľadom na mierny nárast nezamestnanosti zostávajú spotrebitelia opatrní, čo znamená, že budú pravdepodobne naďalej výrazne šetriť. Hrozba amerických ciel by mohla na začiatku roka podnietiť export, ale v strednodobom horizonte predstavuje tvrdšia obchodná politika Spojených štátov riziko pre globálny obchod a globálnu ekonomiku. Bundesbank varuje, že dodatočné recipročné clá môžu prerásť do vážnych obchodných konfliktov a tlmiť globálnu ekonomickú aktivitu.