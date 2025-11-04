Nórsky fond sa postavil proti rekordnej odmene pre Muska: Tesla čelí tlaku veľkých investorov

Nórsky štátny investičný fond, najväčší na svete, v utorok oznámil, že na výročnom valnom zhromaždení Tesly koncom tohto týždňa bude hlasovať proti ratifikácii navrhovaného kompenzačného balíčka pre generálneho riaditeľa Elona Muska, ktorý má potenciálnu hodnotu jedného bilióna USD (870,25 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Investori výrobcu elektrických vozidiel rozhodnú 6. novembra o tom, či schvália tento balíček. Ide o najväčšiu dohodu o odmene pre generálneho riaditeľa v histórii. Kritici označili odmenu za prehnanú, ale čelia ťažkému boju o jej zablokovanie.
Predstavenstvo Tesly tlačí na akcionárov, aby plán schválili. Jeho predsedníčka Robyn Denholmová varovala, že Musk by mohol odísť zo spoločnosti s trhovou kapitalizáciou 1,5 bilióna USD, ak bude dohoda zamietnutá. Odporcovia sa zase obávajú, že to Muskovi poskytne príliš veľa nekontrolovanej moci.
Muskov nový biliónový balíček takmer určite prejde, vzhľadom na širokú podporu investorov. Zákony v Texase, kam Tesla minulý rok presťahovala svoje sídlo, umožňujú aj Muskovi hlasovať o jeho veľkej odmene, pričom má približne 13,5 % hlasovacích práv.
Nórsky investičný fond je prvým zo skupiny najväčších investorov, ktorý sa vyjadril k tomu, ako plánuje hlasovať. Ďalší veľký investor, ktorý tak urobil, Baron Capital, plánuje podporiť Muskov platový balíček. Najväčší inštitucionálni investori Tesly vrátane BlackRock, Vanguard a State Street zatiaľ nezverejnili svoje hlasovacie plány.
Poradcovia ISS a Glass Lewis vyzvali akcionárov, aby odmietli Muskov kompenzačný plán. Argumentovali, že je príliš veľký, aj keď generálny riaditeľ Tesly splní len niektoré ciele, a mohol by rozriediť podiely ostatných investorov. Už v minulom roku nesúhlasili s hlasovaním akcionárov o balíku pre Muska v hodnote 56 miliárd USD z roku 2018, ktorý prešiel s podporou armády drobných investorov Tesly.
Aj nórsky fond, siedmy najväčší akcionár Tesly s podielom vo výške 1,12 % a v hodnote 17 miliárd USD, hlasoval proti Muskovmu predchádzajúcemu kompenzačnému plánu. To vyvolalo ostrú reakciu generálneho riaditeľa Tesly, ktorý odmietol pozvanie na konferenciu v Osle.
Okrem toho, fond v utorok oznámil, že bude hlasovať proti dvom z troch riaditeľov Tesly, ktorí sa uchádzajú o znovuzvolenie. Odmieta podporiť veteránov predstavenstva Kathleen Wilson-Thompsonovú a Iru Ehrenpreisa, ale podporí Joea Gebbiu, ktorý sa pripojil v roku 2022.
Nórsky fond s hodnotou 2,1 bilióna USD plánuje tiež hlasovať proti navrhovanému všeobecnému plánu odmeňovania akciami spoločnosti Tesla, ktorý je určený pre všetkých zamestnancov a predstavenstvo ho môže použiť aj v prospech Muska.
Tesla tvrdí, že jej generálny riaditeľ „nezarobí nič“, pokiaľ sa trhová hodnota spoločnosti podstatne nezvýši, a že maximálna odmena sa vyplatí iba v prípade, že skupina dosiahne niekoľko míľnikov, najmä trhovú hodnotu 8,5 bilióna USD, čo je takmer šesťnásobný nárast.