Nórska centrálna banka opäť znížila úrokové sadzby: Čakajú sa ďalšie kroky v roku 2026?

Nórska centrálna banka rozhodla vo štvrtok o znížení hlavnej úrokovej sadzby o štvrť percentuálneho bodu. Urobila tak druhýkrát v tomto roku, pričom naznačila, že v redukcii bude pokračovať aj v ďalších mesiacoch. Nie však takým tempom, ako signalizovala začiatkom leta. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Výbor Nórskej národnej banky pre menovú politiku a finančnú stabilitu znížil kľúčovú úrokovú sadzbu z úrovne 4,25 % na 4 %. O 25 bázických bodov zredukoval výbor hlavnú úrokovú sadzbu aj v júni, pričom táto redukcia bola prvá za posledných päť rokov.
Výbor pôvodne uvažoval nad tým, že sadzbu meniť nebude, nakoniec sa však rozhodol pre redukciu s tým, že takéto zníženie je adekvátne. Dodal, že ekonomické vyhliadky sú stále dosť neisté, ak sa však ekonomika bude vyvíjať takým smerom, ako sa momentálne predpokladá, banka hlavnú úrokovú sadzbu počas nasledujúceho roka opätovne zníži. „Tempo znižovania však pravdepodobne nebude také rýchle, ako sme naznačovali ešte pred letom,“ povedala na margo plánov na nasledujúce mesiace guvernérka centrálnej banky Ida Woldenová Bacheová.
Najnovšia prognóza predpokladá, že v nasledujúcich troch rokoch zníži centrálna banka úrokové sadzby iba raz v roku. Do konca roka 2028 by sa tak kľúčová úroková sadzba mala znížiť na úroveň nad 3 %.