Nitriansky kraj musí šetriť: Kvôli nižším daňovým príjmom škrtá výdavky na kultúru aj školy

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) bude musieť v nasledujúcom období šetriť. Podľa riaditeľa Úradu NSK Petra Privalinca budú kraju chýbať milióny eur, s ktorými v rozpočte počítal v rámci daňových príjmov.

Ako uviedol na piatkovom rokovaní Zastupiteľstva NSK, aktuálna prognóza ministerstva financií odhaduje, že príjmy z daní budú nižšie, ako sa pôvodne očakávalo. „Pripravili sme prvú etapu znižovania výdavkov vo všetkých oblastiach, originálnych kompetencií samosprávneho kraja, pretože na základe júnovej prognózy ministerstva financií dochádza k nenaplneniu daňových príjmov. Toto sa na tento rok prognózuje až vo výške viac ako 3,6 milióna eur,“ vysvetlil Privalinec.

Krajskí poslanci na svojom pondelkovom rokovaní schválili rozpočtové opatrenia, ktorých súčasťou bola aj prvá etapa znižovania výdavkov NSK o 1,5 milióna eur. „Navrhovaná zmena v prvej etape znamená zníženie rozpočtu daňových príjmov z hodnoty 159.361.000 eur na 157.861.000 eur,“ doplnil Úrad NSK.

Zníženie limitu bežných výdavkov v rozpočte NSK sa týka napríklad administratívy, a to v hodnote 365.000 eur. Pri kultúre ide o sumu 500.000 eur, v oblasti vzdelávania je to 300.000 eur a v programe sociálne zabezpečenie sa limit bežných výdavkov financovaných z daňových príjmov znižuje o 335.000 eur.

