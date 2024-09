Nielen firmy, ale aj živnostníci: Vláda ukázala kto a ako bude platiť novú daň z bankových prevodov!

Foto: unsplash.com/Eduardo Soares

Viac ako 600 miliónov eur. Toľko chce vládna koalícia dostať do rozpočtu z novej dane z finančných transakcií. Kto ju má platiť a ako to má fungovať?

Slovensko bude mať novú daň. Oficiálne o tom informoval minister financií Ladislav Kamenický. Daň z finančných transakcií má začať platiť od 1. apríla budúceho roka a kabinet si od nej sľubuje dodatočné príjmy až vo výške 610 miliónov eur. Pôvodne ju pritom chceli zaviesť ešte o niečo skôr. „Pôvodný zámer bol od 1. januára. Potrebujeme nejaký čas, aby sme to zimplementovali,“ povedal v utorok Kamenický.

Zásadnou informáciou je, na koho sa vlastne daň z finančných transakcií bude vzťahovať. Definitívne sa nebude týkať bežných ľudí. Platiť ju majú však nielen firmy, ale aj fyzické osoby podnikatelia. Teda aj všetci živnostníci. Platiteľom dane budú podľa Kamenického banky, ktoré budú prevádzať daň priamo štátu. „Bude to transparentné. Každý, kto to bude platiť, to bude vidieť vo svojich výpisoch,“ tvrdí.

Čo sa teda bude pri bankových prevodoch zdaňovať? Podľa ministra financií to majú byť odchádzajúce platby daňovníka, napríklad úhrady faktúr a výber v hotovosti v banke či v bankomate. Ďalšie operácie s platobnou kartou daňovníka, napríklad platby kartou, zdaňované byť nemajú. Títo daňovníci však za každú túto kartu odvedú štátu ročný 2-eurový poplatok.

Súhlasíte so zavedením novej dane z finančných transakcií pre firmy a živnostníkov? Áno Nie Odoslať odpoveď

Sadzba dane za bankové prevody je pritom stanovená na 0,35 percenta z hodnoty transakcie s maximálnou výškou 30 eur za transakciu. Výbery hotovosti pri firmách a podnikateľoch v banke či z bankomatu majú byť zase zdanené 0,7 percentami z vyberanej sumy. Minister vyššiu sadzbu pri narábaní s hotovosťou odôvodňuje aj tým, že nová daň môže motivovať k „hotovostnej ekonomike“.

„Toto podporuje hotovostné hospodárenie, preto musíme urobiť také opatrenia, ako napríklad v Maďarsku. To znamená výbery v hotovosti v banke alebo z bankomatu len pre podnikateľov budú samozrejme spoplatnené a pôjde to do štátu,“ vyhlásil Kamenický.

Povinný podnikateľský účet

So zavedením novej dane z finančných transakcií sa pritom bude tiež od podnikateľov vyžadovať, aby svoje peniaze z podnikania spravovali výhradne na podnikateľskom účte. Toho sa totiž zdanenie bude týkať. „Potrebujeme vyčistiť systém. Dnes máme veľa podnikateľov, ktorí majú aj osobné financie aj podnikanie na jednom účte. Budeme chcieť, aby sa to rozdelilo,“ tvrdí minister.

Štát je podľa neho v komunikácii s bankami, aby tí, ktorí majú takto zmiešané osobné a podnikateľské financie a budú si musieť založiť samostatný podnikateľský účet, dostali zvýhodnené podmienky. Výhodnejšie podmienky by mali dostať aj podnikatelia, ktorí už majú takto financie rozdelené na podnikateľský a osobný účet.

Rezort financií myslel aj na alternatívu, že by prijaté zmeny motivovali firmy a podnikateľov, aby sa preregistrovali do zahraničia. Chystajú sa tomu zamedziť špecifickými opatreniami. „Samozrejme, máme aj systém na to, aby nám firmy neutekali do zahraničia,“ vyhlásil Kamenický. Na podrobnosti, ako chce štát zamedziť preregistrácii firiem za hranice Slovenska, si však podľa neho budeme musieť počkať a budú zahrnuté v pripravovaných novelách.

Od dane z finančných transakcií má byť pritom oslobodená väčšina štátnych subjektov. Výnimku má dostať Sociálna poisťovňa, rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky. Zároveň platí, že daň sa nebude vzťahovať na platby daní a odvodov, nákup cenných papierov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkových dôchodkových spoločností, nákup štátnych dlhopisov, peniaze Európskej únie a medzinárodných inštitúcií, zmenárenskej činnosti a platieb na pošte.

Bez zdanenia majú zostať aj platby medzi účtami daňovníka v tej istej banke, teda nie medzi bankami. „Čiže ak bude v jednej banke a bude si prevádzať peniaze z jedného účtu na druhý účet tej istej osoby, tak to bude bez dane,“ dodal minister.

Daň z finančných transakcií je súčasťou balíka konsolidačných opatrení, ktoré vládna koalícia predstavila v utorok. Viac o navrhovaných opatreniach si môžete prečítať v našom článku na tomto odkaze.