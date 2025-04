Nielen autá: Trump odštartoval globálnu obchodnú vojnu, dovoz z EÚ zaťažil 20-percentným clom! (foto)

Aktualizované FOTO Zobraziť galériu (25) Trumpov "Liberation Day" v záhrade Bieleho domu 2. apríla 2025. Foto: SITA/AP

Americký prezident Donald Trump v stredu predstavil rozsiahly balík recipročných ciel, na tovare z Európskej únie bude predstavovať 20 percent a na tovare z Číny 34 percent. Trump v naživo prenášanom vystúpení v Ružovej záhrade Bieleho domu oznámil, že minimálne základné clo pre všetkých obchodných partnerov má predstavovať desať percent a pre ďalších zhruba 60 krajín s najväčšou obchodnou nerovnováhou uvalí ďalšie clo. Trump chce clami podporiť americkú výrobu.

Clo na dovoz tovaru napríklad z Británie bude desať percent a na dovoz zo Švajčiarska 31 percent. Príslušný exekutívny príkaz prezident podpísal priamo pri svojom vystúpení pred kamerami.

Agentúry Kjódó a Reuters potom s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa Bieleho domu uviedli, že základné clo desať percent pre všetkých obchodných partnerov vstúpi do platnosti 5. apríla. Recipročné clá, teda zvýšené clá, potom 9. apríla. Denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na svoje zdroje následne spresnil, že základné desaťpercentné clo je už súčasťou oznámených vyšších recipročných ciel voči niektorým americkým obchodným partnerom.

Trump pri prejave ukázal tabuľku so zoznamom obchodných partnerov a dvoma stĺpcami údajov. Prvým bol stĺpec s názvom „clá účtované USA“, vrátane „menových manipulácií a obchodných bariér“. Vpravo potom stĺpec s oznámenými novými americkými clami. Prezident k tomu vysvetlil, že Spojené štáty svoje recipročné clá určujú približne ako polovicu sumy, ktorú vraj voči nim uplatňuje tá ktorá krajina.

Na Kanadu a Mexiko sa nové základné clo desať percent nevzťahuje. Na tovar z týchto krajín už Trump oznámil clo 25 percent v súvislosti s obchodom s drogami a nelegálnou migráciou. Tieto clá zostanú v platnosti a nový colný režim sa na tieto krajiny nemá vzťahovať. Zachované zostanú aj výnimky, ktoré Trump dojednal v rámci obchodnej dohody USMCA pri svojom prvom funkčnom období.

Donald Trump naštartoval obchodnú vojnu vo veľkom štýle. V záhrade Bieleho domu zorganizoval veľkolepé podujatie. Fotogalériu z jeho „Liberation Day“ si môžete pozrieť v galérii nižšie:

Na zozname figuruje Ukrajina, nie je na ňom však Rusko, ktoré proti susednej krajine rozpútalo v roku 2022 vojnu, konštatoval server Ukrajinska pravda. Na dovoz tovaru z Ukrajiny bude podľa tabuľky platiť desaťpercentné clo, na tovar z Ruska by však mala platiť rovnaká výška v rámci všeobecného základného cla.

Trump tiež naznačil, že zváži zníženie sadzieb, ak ostatné krajiny odstránia svoje obchodné bariéry voči americkému tovaru.

Vo svojom prejave Trump používal agresívnu rétoriku, keď popisoval systém zahraničného obchodu, ktorý Spojené štáty pomáhali vybudovať po druhej svetovej vojne. USA boli podľa neho „vyrabované, vyplienené, znásilnené a vydrancované“ inými krajinami.

Zavedenie ciel má podľa neho priniesť ročné príjmy v ráde stoviek miliárd dolárov a vráti do USA pracovné miesta vo fabrikách. Analytici však varujú, že clá predstavujú riziko náhleho spomalenia ekonomiky kvôli výraznému rastu cien. Hrozí tiež, že clá vyvolajú širšiu obchodnú vojnu.

Hlavná analytička Petersonova inštitútu pre medzinárodnú ekonómiu (PIIE) Mary Lovelyová agentúre Bloomberg povedala, že clá, ktoré Trump oznámil, sú „oveľa horšie, ako sme sa obávali“. Podľa nej budú mať obrovské dôsledky na presmerovanie obchodu v celosvetovom meradle.

Von Der Leyenová: EÚ sa bude brániť

Americké clá sú tvrdou ranou svetovej ekonomike, dôsledky postihnú milióny ľudí, uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v reakcii na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Európania sú pripravení vyjednávať so Spojenými štátmi a súčasne sú pripravení odpovedať protiopatreniami, ak rokovania zlyhajú, zdôraznila podľa tlačových agentúr. Rokovania EK s USA podporil aj predseda Európskej rady António Costa, ktorý podľa agentúry Reuters colné poplatky zároveň vníma aj ako dôvod na uzatváranie dohôd o voľnom obchode s ďalšími partnermi vo svete.

„Už dokončujeme prvý balík protiopatrení v reakcii na (americké) clá na oceľ. A teraz sa pripravujeme na ďalšie protiopatrenia na ochranu našich záujmov a nášho podnikania, ak rokovania zlyhajú,“ uviedla šéfka EK vo vyhlásení, ktoré urobila ešte pred summitom EÚ-strednej Ázie v Samarkande v Uzbekistane.

Šéf únijných summitov Costa dnes na sieti X vyslovil Európskej komisii plnú podporu v rokovaniach s USA. „Obchod je silným motorom svetovej prosperity. EÚ zostáva verným obhajcom voľného a spravodlivého obchodu,“ napísal. Doplnil, že EÚ bude spolupracovať so všetkými partnermi a bude posilňovať a rozširovať svoju obchodnú sieť.

„Teraz je čas ratifikovať dohody s Mercosurom, Mexikom a napredovať v rokovaniach s Indiou a ďalšími kľúčovými partnermi,“ dodal Costa. Juhoamerické zoskupenie voľného obchodu Mercosur združuje Argentínu, Bolíviu, Brazíliu, Paraguaj a Uruguaj.

Americký prezident tým naštartoval globálnu obchodnú vojnu, ktorá hrozí zvýšením inflácie a zastavením amerického a globálneho hospodárskeho rastu, poznamenala agentúra Reuters.