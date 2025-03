Foto: freepik.com/freepik

Od apríla 2025 nadobudne účinnosť nová transakčná daň, ktorá sa bude vzťahovať na všetky odchádzajúce platby podnikateľov a firiem. Niektoré subjekty sú od transakčnej dane oslobodené, medzi nimi napríklad občianske združenia, ktoré si však musia splniť formality, aby sa vyhli automatickému strhávaniu dane zo svojich platieb. Upozornila na to slovenská účtovná a poradenská skupina Atlas Group. Výška dane sa bude líšiť v závislosti od spôsobu uskutočnenia platby. Pri bankových prevodoch, ako je napríklad úhrada faktúr alebo iných finančných záväzkov, sa uplatní sadzba vo výške 0,4 % zo sumy transakcie, pričom maximálny limit je stanovený na 40 eur na jednu platbu.

Pri výbere hotovosti z účtu bude daň výrazne vyššia, konkrétne 0,8 % zo sumy výberu, pričom v tomto prípade nie je stanovený žiadny horný limit. „Z pohľadu výšky sadzieb vyplýva, že pre toho, kto uhrádza, je najvhodnejšie zvoliť si platbu kartou, pretože tá nie je predmetom dane. Platí sa iba daň vo výške dve eurá za použitie platobnej karty, a to bez ohľadu na to, koľkokrát bola platobná karta počas roka použitá a v akej sume boli vykonané transakcie,“ povedala Jitka Božeková, partnerka Atlas Group. Nie všetky platby budú podliehať transakčnej dani. Výnimku predstavujú platby týkajúce sa daní, odvodov a príspevkov, ako sú napríklad odvody do Sociálnej poisťovne či zdravotných poisťovní. „Zároveň sa okrem typu platieb zaviedli aj výnimky pre niektoré inštitúcie, ktoré sú od platenia tejto dane oslobodené. Ide napríklad o školy či niektoré neziskové organizácie,“ uviedla Božeková.

Daň sa takisto nebude uplatňovať na transakcie medzi účtami toho istého daňovníka, pokiaľ sú vedené v rámci jednej banky. Oslobodené budú aj platby za štátne dlhopisy a transakcie vykonané platobnou kartou, pričom zdaňovať sa bude iba samotné použitie karty formou ročného poplatku. Občianske združenia rovnako patria medzi subjekty oslobodené od transakčnej dane, avšak toto oslobodenie nie je automatické. „Každé občianske združenie musí svojej banke oznámiť osobitný účet, z ktorého budú realizované finančné transakcie. Tento účet musí byť nahlásený najneskôr do 31. marca 2025. Ak tak združenie neurobí v stanovenom termíne, banka ho automaticky zaradí medzi daňovníkov a začne mu strhávať daň z transakcií, ktoré sú jej predmetom,“ dodala Božeková.