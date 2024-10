Nezamestnanosť zostáva stabilná, dopyt je po zahraničných pracovníkoch, hovorí analytik

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/energepic.com

Miera nezamestnanosti je na Slovensku stabilná, najväčší dopyt je po zahraničných pracovníkoch. Zamestnávateľom chýbajú najmä zamestnanci v priemysle, naopak administratívne služby zaznamenali v posledných mesiacoch nárast nových pracovníkov a miera voľných pracovných miest v tejto sfére klesala. V pondelok o tom informoval analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Nezamestnanosť v auguste nerástla, pričom sa obnovil aj rast voľných pracovných miest v ekonomike. „V porovnaní s júlom ich počet vzrástol o tisícku na 95 000. Po očistení o tradičné sezónne efekty bol síce ich nárast približne polovičný o 500, respektíve o 0,5 %, v medziročnom porovnaní sa ale dynamika ich rastu zrýchlila zo 16,9 % na 17,5 %.

Gro voľných pracovných pozícií nájdeme stále predovšetkým v priemysle a na západnom Slovensku,“ uviedol Koršňák. Doplnil, že viac pracovných miest ako nezamestnaných ľudí je v okolí Bratislavy, Trnavy a Nitry. V priemere podľa neho pripadá na jedno neobsadené voľné pracovné miesto 1,5 nezamestnaného, pričom v Košickom kraji je to až 6,8 a v Prešovskom kraji 9,4 nezamestnaného. Koršňák priblížil, že ekonomicky chudobnejšie regióny, ako Banskobystrický, Košický a Prešovský kraj síce v auguste zaznamenali pokles miery nezamestnanosti, ale z veľkej časti na úkor voľných pracovných miest. Na rozdiel od západnej časti krajiny počet voľných pracovných pozícií v týchto regiónoch medzimesačne klesal.

Ak by sa všetky voľné pracovné pozície podarilo podľa analytika obsadiť ľuďmi, ktorí sú evidovaní na úradoch práce, tak miera nezamestnanosti by bola nižšia až o 3,42 percentuálneho bodu a dosahovala by len 1,62 %. Takýto scenár je však podľa neho nepravdepodobný, a to z dôvodu nesúladu medzi ponukou a dopytom po práci. „Nedostatok vhodnej domácej pracovnej sily tlačí na jej dovoz zo zahraničia. V auguste sa jej prílev ale spomalil, pravdepodobne i pod vplyvom dovolenkového obdobia. V porovnaní s júlom počet cudzincov pracujúcich na Slovensku vzrástol (po zohľadnení sezóny) len o 0,1 %, dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z 10,8 % na 9,8 %,“ uzavrel Koršňák. Dodal, že v auguste prišli na Slovensko noví pracovníci najmä z Ukrajiny, bývalých sovietskych republík, Indie či juhovýchodnej Ázie. Naopak, počet zamestnancov z európskych krajín stagnoval či dokonca mierne klesal.