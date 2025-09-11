Nezamestnanosť v USA stúpla: Počet nových žiadostí o podporu je najvyšší za 4 roky

Počet Američanov, ktorí v minulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane vzrástol. A na najvyššiu úroveň takmer za štyri roky, čo signalizuje, že trh práce sa ochladzuje. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a portálu RTTNews.
Americké ministerstvo práce vo štvrtok uviedlo, že počet nových žiadostí o podporu sa za týždeň do 6. septembra zvýšil o 27.000 na 263.000 z revidovaných 236.000 týždeň predtým. Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadostí o podporu v sledovanom období klesne na 235.000 z pôvodných 237.000 v predchádzajúcom týždni.
Po tomto neočakávanom náraste bol počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti minulý týždeň najvyšší od týždňa do 23. októbra 2021, keď dosiahol 268.000. Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti, ktorý je ukazovateľom prepúšťania v danom týždni, sa považuje za „zdravý“, keď sa pohybuje v rozsahu 200.000 až 250.000. Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v minulom týždni vzrástol o 9750 na 240.500.
Počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, za sedem dní do 30. augusta stagnoval na úrovni 1,94 milióna osôb.