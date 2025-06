Nezamestnanosť v USA nečakane rastie: Počet žiadostí o podporu je najvyšší za 8 mesiacov

Foto: freepik.com/yanalya

Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, zaznamenal v minulom týždni nečakaný rast, a to na najvyššiu úroveň za osem mesiacov. Údaje amerického ministerstva práce zverejnili agentúra AP a portál RTTNews.

Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA dosiahol v týždni do 31. mája 247.000. To je o 8000 viac než za predchádzajúci týždeň, za ktorý boli údaje mierne revidované smerom nadol. Zároveň to predstavuje najvyšší počet prvých žiadostí o podporu v USA od začiatku októbra minulého roka.

Výsledok je horší aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov. Tí počítali s poklesom počtu prvých žiadostí na 235.000. Vychádzali pritom z pôvodných údajov za týždeň do 24. mája, za ktorý ministerstvo práce udávalo počet prvých žiadostí o podporu na úrovni 240.000.

Rast zaznamenal aj 4-týždňový priemer žiadostí. To je presnejší ukazovateľ, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Štvortýždňový priemer dosiahol za minulý týždeň 235.000 žiadostí, čo oproti predchádzajúcemu týždňu predstavovalo zvýšenie o 4500 žiadostí. Aj v tomto prípade to znamená niekoľkomesačné maximum, keďže vyšší počet žiadostí než za týždeň do 31. mája zaznamenal tento ukazovateľ koncom októbra minulého roka.