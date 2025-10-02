Nezamestnanosť v Taliansku opäť mierne vzrástla: Stále je najnižšia za 18 rokov

Nezamestnanosť v Taliansku zaznamenala v auguste mierny rast, naďalej sa však drží v blízkosti 18-ročného minima. To zaznamenala v predchádzajúcom mesiaci. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje talianskeho štatistického úradu ISTAT.
Štatistici vo štvrtok uviedli, že miera nezamestnanosti upravená o sezónne vplyvy dosiahla v auguste 6 % oproti 5,9-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. To bola najnižšia nezamestnanosť od apríla 2007. Na porovnanie, v auguste minulého roka dosiahla nezamestnanosť v Taliansku 6,3 %.
Zvýšila sa aj nezamestnanosť mladých ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov. Z júlovej úrovne 18,6 % vzrástla v auguste na 19,3 %.
Súbežne s rastom nezamestnanosti sa v Taliansku v auguste mierne znížila zamestnanosť. V júli zaznamenala 62,8 %, v auguste 62,6 %.