Nezamestnanosť v septembri rástla: Najviac postihnuté sú Turiec, Orava a regióny pri Žiline

Septembrová nezamestnanosť rástla vplyvom absolventov stredných škôl, ktorí sa dostali do evidencie úradov práce. Ďalším faktorom boli hromadné prepúšťania, najmä v regióne Turca a iných blízkych okresov ako je Liptov, Orava a okolie Žiliny. Tieto štyri regióny sa podieľali na septembrovej miere nezamestnanosti viac ako tromi štvrtinami. Zhodnotili to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák a analytik Národnej banky Slovenska (NBS) Michal Doliak.
Výraznejší rast nezamestnanosti zaznamenali tiež regióny Spiša a Gemera. Naopak, pokles bol viditeľný na Šariši či Dolnom Zemplíne. Doliak priblížil, že v septembri pribudlo najviac nezamestnaných od obdobia ochorenia COVID-19. Ak bude podľa neho slabá ekonomická aktivita pokračovať aj v nasledujúcich obdobiach, tak situácia na trhu práce by sa mala postupne ďalej zhoršovať a očakáva aj rast nezamestnanosti.
V prípade počtu voľných pracovných miest ich v ekonomike neubúda, keďže ponuka práce sa podľa analytikov nestretá s jej dopytom v regionálnom ani kvalifikačnom smere. „Počet neobsadených pracovných pozícií v septembri narástol o 6500 na nové historické maximum 114.000. Po dovolenkovom lete v úvode jesene zamestnávatelia už tradične otvárajú nové pracovné pozície, ktoré sa postupne zapĺňajú v nasledujúcich jesenných mesiacoch,“ uviedol Koršňák s tým, že v septembri vytvorili firmy 21.000 nových pracovných pozícií, ktoré zatiaľ neobsadili, čo je medziročne viac o 19,7 %.
Voľné pracovné miesta pribúdali najmä v priemysle a službách. Úbytok voľných pracovných miest bol napríklad v Prešovskom kraji v okrese Poprad. V regiónoch Bratislavy, Trnavy a Nitry je na úradoch práce stále viac voľných pracovných miest ako nezamestnaných ľudí. Aj v oblasti Turca a Žiliny je relatívne dostatok voľných pracovných miest. V okresoch Turca či Dolného Kubína pripadajú na jedno voľné pracovné miesto približne dvaja nezamestnaní. Horšiu situáciu vníma Koršňák na hornej Orave alebo v okrese Ružomberok, kde sa počet nezamestnaných na jedno voľné pracovné miesto pohybuje od štyroch do desiatich ľudí.
Na slovenský trh práce prišiel po lete aj väčší počet cudzincov, takmer 3500. Medziročne sa tento rast zrýchlil o 0,6 % a bol najvýraznejší od apríla 2023. Prílev Ukrajincov sa síce spomalil, ale ešte stále tvoria najpočetnejšiu skupinu zahraničných pracovníkov. Čoraz viac silnie počet zamestnancov z Indie či Nepálu, ktorých podiel je aktuálne na úrovni deviatich percent.
„V dôsledku štrukturálnych nerovnováh, tých regionálnych i kvalifikačných, však masívnejšie prepúšťanie v niektorých odvetviach a regiónoch môže viesť k prechodnému nárastu miery nezamestnanosti, pričom časť tohto nárastu by mohla mať i dlhodobý charakter a systematicky tak vychýliť mieru nezamestnanosti v ekonomike nad jarné minimá,“ dodal Koršňák.