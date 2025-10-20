Nezamestnanosť v septembri mierne vzrástla: Pribudlo vyše 4900 čerstvých absolventov stredných škôl

Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) vzrástol v septembri tohto roka na 3,88 %. Medzimesačne tak stúpol o 0,03 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne narástol o päť stotín percentuálneho bodu. V septembri sa tradične prihlásilo do evidencie uchádzačov o zamestnanie niekoľko tisíc absolventov stredných škôl. Naopak, občanov vo veku nad 50 rokov z evidencie ubudlo. Informovalo o tom v pondelok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).
Absolventov stredných škôl v evidencii úradov práce bolo v septembri 8678, pričom v auguste ich bolo 3710. Podobný skokový nárast eviduje rezort práce každý rok po tom, ako sa čerství absolventi začnú po letnom období zaujímať o získanie prvých pracovných pozícií a evidujú sa ako uchádzači o zamestnanie.
Naopak, mladých ľudí, ktorí ukončili vysokú školu, v tomto období z evidencie ubúda. V septembri ich bolo 2680, čo predstavuje medzimesačný pokles o 1802 osôb. Medzimesačne sa podľa ÚPSVR znížil aj počet uchádzačov vo veku nad 50 rokov. V septembri ich bolo 46.392, o 284 menej ako mesiac predtým.
„V septembri sme na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny zaznamenali o 4968 absolventov stredných škôl viac ako v auguste. Sú to vo veľkej väčšine tohtoroční absolventi. Úprimne im prajem, aby sa im vstup na otvorený pracovný trh podaril podľa ich predstáv a našli si vytúžené uplatnenie. Sme pripravení pomôcť im pri výbere povolania, zorientovaní sa na trhu práce a finančne ich podporiť pri získavaní zamestnania, ďalšom dopĺňaní vzdelania, či rozbiehaní vlastného podnikania,“ konštatoval generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVR Peter Ormandy. Poukázal na to, že na trhu práce bolo na konci septembra viac ako 114.000 voľných pracovných miest, z toho takmer 50.000 bolo vhodných pre absolventov škôl.
Celkový podiel uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PU) v deviatom mesiaci roka tiež vzrástol, a to na 4,61 %. V auguste to bolo 4,57 % a vlani v septembri rovnako 4,57 %.
Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku predstavoval v septembri 140.376 osôb. Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie dosiahol 166.649 osôb. Na trhu práce sa v tomto období umiestnilo 16.815 uchádzačov o zamestnanie.