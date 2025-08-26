Nezamestnanosť v Poľsku v júli 2025 najvyššia za päť mesiacov: Pribudli aj mladí nezamestnaní

Miera nezamestnanosti v Poľsku v júli 2025 opäť vzrástla a dosiahla najvyššiu úroveň za päť mesiacov. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu GUS. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.

Podľa GUS sa miera nezamestnanosti v susednej krajine v júli 2025 zvýšila na 5,4 % z 5,2 % v júni. Podobnú mieru nezamestnanosti malo Poľsko naposledy vo februári. V rovnakom mesiaci minulého roka, teda v júli 2024, bola miera nezamestnanosti na úrovni 5 %.

Počet registrovaných nezamestnaných sa v júli zvýšil na 830.800 zo 797.000 osôb v júni. Počet nezamestnaných mladých ľudí do 24 rokov v júli vzrástol na 105.300 z 98.800 v predchádzajúcom mesiaci.

