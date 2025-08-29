Nezamestnanosť v Nemecku dosiahla najvyššiu úroveň za 10 rokov: Viac ako tri milióny ľudí bez práce

Počet nezamestnaných v Nemecku v auguste vzrástol, pričom prvýkrát za viac než desaťročie prekonal hranicu troch miliónov. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje Spolkového úradu práce. Informovala o tom agentúra DPA.
Podľa úradu sa počet nezamestnaných v Nemecku zvýšil v auguste oproti predchádzajúcemu mesiacu o 46.000 na 3,025 milióna. V medziročnom porovnaní ich počet vzrástol o 153.000. Hranicu troch miliónov nezamestnaných tak Nemecko prekročilo prvýkrát od februára 2015. Rast zaznamenala aj miera nezamestnanosti, a to o 0,1 percentuálneho bodu na 6,4 %.
„Trh práce naďalej ovplyvňuje ekonomická stagnácia z posledných rokov,“ povedala šéfka úradu Andrea Nahlesová. Zároveň však poukázala na prvé príznaky stabilizácie, keďže po úprave o sezónne vplyvy sa počet nezamestnaných znížil medzimesačne o 9000.
Aj keď počet nezamestnaných zvyčajne rastie v letnom období, keď firmy prijímajú menej ľudí, podľa prezidenta Konfederácie nemeckých zamestnávateľských zväzov Rainera Dulgera je to aj výsledok neochoty reformovať ekonomiku. „Za tromi miliónmi nezamestnaných je jednoznačne odmietanie potrebných reforiem v minulých rokoch,“ povedal Dulger s tým, že teraz už vláda s reformami prísť musí.
V rámci Nemecka najvyššia miera nezamestnanosti pretrváva v mestských štátoch Brémy a Berlín. V prvom prípade dosiahla 11,8 % a v druhom 10,5 %. Najnižšiu nezamestnanosť vykázali štáty na juhu krajiny Bavorsko (4,2 %) a Bádensko–Württembersko, kde miera nezamestnanosti dosiahla 4,7 %.