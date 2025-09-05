Nezamestnanosť v Kanade stúpla na 4-ročné maximum: V auguste zaniklo vyše 65-tisíc pracovných miest

Foto: freepik.com/freepik
Foto: freepik.com/freepik
autor logo


TASR

Problémy na kanadskom pracovnom trhu pokračovali aj v auguste, keď v ekonomike zanikli ďalšie desaťtisíce pracovných miest a nezamestnanosť vyskočila na 4-ročné maximum. Údaje kanadského štatistického úradu zverejnili agentúra Reuters a portál tradingeconomics.

V auguste zaniklo v Kanade celkovo 65.500 pracovných pozícií. Je to druhý mesiac v rade, keď v krajine pracovné miesta zanikli, pričom údaje sú omnoho horšie než v júli. Vtedy v Kanade zaniklo 41.000 pracovných miest.

Trendujúce články

Augustový vývoj na pracovnom trhu Kanady ovplyvnil sektor služieb, kde zaniklo 67.200 miest. Výsledky potom zmiernilo vytvorenie nových pozícií vo výrobnom sektore, najmä v stavebníctve.

Navyše sa v auguste zvýšila miera nezamestnanosti, ktorá prekonala 7-percentnú hranicu a dosiahla tak štvorročné maximum. Nezamestnanosť zaznamenala 7,1 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci predstavovala 6,9 %. To je najvyššia nezamestnanosť od roku 2021, okrem toho, ak sa nezapočíta obdobie COVID-19, je to najvyššia miera nezamestnanosti od mája 2016. Od začiatku tohto roka sa miera nezamestnanosti v Kanade zvýšila o 0,5 percentuálneho bodu.

Údaje štatistikov prekonali aj očakávania ekonómov. Tí počítali s rastom nezamestnanosti na 7 %.

Viac o téme: ekonomika , Kanada , nezamestnanosť , práca , pracovný trh , sektor služieb , štatistiky , zamestnanosť

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy

Ceny domov v Británii prekvapili rastom: Priemerná hodnota láme rekordy aj v septembri 2025

Ceny domov v Británii prekvapili rastom: Priemerná hodnota láme rekordy aj v septembri 2025

Reality

Google dostal rekordnú pokutu od Európskej komisie: Za uprednostňovanie reklám musí zaplatiť miliardy eur

Google dostal rekordnú pokutu od Európskej komisie: Za uprednostňovanie reklám musí zaplatiť miliardy eur

Technológie

Slovensko a Ukrajina chystajú nové energetické projekty: Saková predstavila plány na ropu, plyn aj elektrinu

Slovensko a Ukrajina chystajú nové energetické projekty: Saková predstavila plány na ropu, plyn aj elektrinu

Energetika

Žiadna energetická blokáda Ukrajiny: O ničom takom sme sa s Putinom nebavili, vyhlásil Fico po stretnutí so Zelenským! (foto)
FOTO

Žiadna energetická blokáda Ukrajiny: O ničom takom sme sa s Putinom nebavili, vyhlásil Fico po stretnutí so Zelenským! (foto)

Energetika