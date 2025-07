Nezamestnanosť v júni na Slovensku mierne stúpla: Najviac postihnuté sú regióny východu a juhu

Foto: freepik.com/yanalya

Nezamestnanosť sa v júni mierne zvýšila na úroveň 3,78 %, slabol aj pracovný trh v dôsledku prílevu nových nezamestnaných osôb do evidencie úradov práce. Nepriaznivý vývoj na trhu práce je viditeľný najmä na východe a juhu stredného Slovenska. Nepatrné zhoršenie je aj na západe krajiny, avšak v okolí Bratislavy a Trnavy naďalej rastie počet voľných pracovných miest. Zhodnotil to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

„Jún potvrdil májové čísla s takmer desaťpercentným medziročným prírastkom čerstvých absolventov registrujúcich sa na úradoch práce. V absolútnom vyjadrení sa na úradoch práce v mesiacoch máj a jún registrovalo v úhrne o približne 400 viac absolventov ako pred rokom. Vplyv tohto nárastu na celkové čísla nezamestnanosti je síce zanedbateľný, avšak poukazuje na črtajúce sa problémy domáceho trhu práce,“ uviedol Koršňák.

Oslabenie dopytu evidujú firmy v SR najmä po zamestnancoch v administratíve, pričom stav voľných pracovných miest v tejto oblasti klesol medziročne o 15 %. Jemný úbytok voľných miest v júni zaznamenal aj priemysel. Posledné mesiace sa zvyšoval dopyt najmä po pracovníkoch v poľnohospodárstve a pomocných nekvalifikovaných zamestnancoch.

Z regionálneho hľadiska chýbajú zamestnanci najmä na západe krajiny, pričom v šiestom mesiaci tohto roka ich najvýraznejší prírastok mali Bratislavský, Trnavský a Trenčiansky kraj. Naopak, regióny na východnom a strednom Slovensku evidujú už menej pracovných miest ako v rovnakom období pred rokom, a to napríklad Prešovský kraj až o vyše 20 %. Okolie Bratislavy a Trnavy zase hlási viac voľných miest ako nezamestnaných osôb na úradoch práce.

V prípade zahraničných pracovníkov prichádzajú čoraz častejšie na slovenský pracovný trh cudzinci z Ázie. Naopak, pracovná sila z európskych krajín slabne a spomaľuje sa aj prílev Ukrajincov, hoci stále tvoria najpočetnejšiu 38-percentnú skupinu zahraničných zamestnancov. V júni pribudlo celkovo 1100 cudzincov na slovenský trh práce.

„Predpokladáme, že miera nezamestnanosti by teda v najbližších mesiacoch mohla vzrásť o približne pol percentuálneho bodu (p. b.), pričom malá časť tohto nárastu by mohla pretrvať až do budúceho roka a trvalo vychýliť mieru nezamestnanosti nad súčasné historické minimá,“ dodal Koršňák.