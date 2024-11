Nezamestnanosť v Británii v 3. štvrťroku vzrástla, rast miezd sa spomalil

Foto:pexels.com/vectors icon

Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve v 3. štvrťroku 2024 vzrástla viac, ako sa očakávalo a tempo rastu miezd bez odmien kleslo. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu ONS. Informujú o tom správy z AFP a Reuters.

Firmy v Británii varujú pred spomalením rastu pracovných miest po tom, čo nová labouristická vláda vo svojom nedávnom rozpočte zvýšila dane pre podniky.

ONS uviedol, že miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve za tri mesiace do konca septembra 2024 stúpla na 4,3 % zo 4 % v období jún-august. Analytici pritom očakávali, že sa zvýši menej, na 4,1 %.

Štatistiky ďalej ukázali, že medziročný rast priemernej mzdy bez odmien sa počas troch mesiacov do konca septembra spomalil na 4,8 % zo 4,9 % v predchádzajúcich troch mesiacoch do konca augusta a z takmer 8 % pred rokom.

To bolo najslabšie tempo od troch mesiacov do konca júna 2022, keďže inflácia sa celkovo vracia na normálnu úroveň. Ale zároveň, priemerný zárobok vrátane odmien sa v sledovanom období zvýšil o 4,3 %, čo bolo väčší nárast než o 3,9 % za tri mesiace do konca augusta.