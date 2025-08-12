Nezamestnanosť v Británii stagnuje na štvorročnom maxime: Trh práce ďalej ochladzuje a voľných miest ubúda

Nezamestnanosť vo Veľkej Británii v druhom štvrťroku zotrvala v blízkosti štvorročného maxima. Počet voľných pracovných miest zároveň opäť klesol, čo signalizuje pokračujúce ochladzovanie na trhu práce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v utorok zverejnila údaje britského štatistického úradu (ONS).
Miera nezamestnanosti počas troch mesiacov do konca júna dosiahla v priemere 4,7 %. Zostala tak na úrovni prvého štvrťroka, ktorá bola najvyššia od júna 2021. Mzdy sa v priemere zvýšili o 5 %, čo bolo rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcom trojmesačnom období. Ponuka voľných pracovných miest sa v sledovanom období znížila o 44.000 na 718.000 pozícií, čo bolo najmenej od apríla 2021.
„Najnovšie čísla ako celok poukazujú na pokračujúce ochladzovanie trhu práce,“ uviedla Liz McKeownová, riaditeľka ekonomických štatistík v ONS. „Počet zamestnancov na výplatnej listine klesol v desiatom z posledných dvanástich mesiacov, pričom tento pokles sa koncentroval najmä v oblasti pohostinských služieb a maloobchodu,“ dodala.