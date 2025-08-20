Nezamestnanosť na Slovensku v júli mierne stúpla, počet dlhodobo nezamestnaných klesol

Nezamestnanosť meraná podielom disponibilných uchádzačov (PDU) o zamestnanie sa medzimesačne zvýšila o 0,08 percentuálneho bodu (p. b.) na hodnotu 3,86 %. V medziročnom porovnaní ide o pokles o 0,02 p. b. Napriek nárastu nezamestnanosti však klesol počet dlhodobo nezamestnaných ľudí evidovaných na úradoch práce viac ako 12 mesiacov. V stredu o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).
„Celkový počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny stúpol v porovnaní s júnom o 2940 osôb a ustálil sa na úrovni 165.725. Takýto vývoj nezamestnanosti je v tomto období bežný, rovnaký trend bol zaznamenaný aj v predošlých dvoch rokoch,“ uviedlo ústredie.
Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na úradoch práce viac ako 12 mesiacov, klesal až sedem mesiacov po sebe a dosiahol úroveň 61.477, čo je medziročne o 4953 menej. Pred desiatimi rokmi tvorili dlhodobo nezamestnaní ľudia viac ako 53 % z celkového počtu osôb bez práce, no posledný rok sa ich zastúpenie znížilo pod 40 % hranicu. V júli bol na Slovensku vysoký počet voľných pracovných miest, a to 107.033, ide tak o druhú najvyššiu hodnotu za posledných 25 rokov. Najviac ich Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR evidovalo v júni tohto roka, celkovo 107.044.
V rámci regiónov bola najnižšia nezamestnanosť v Trnavskom kraji na úrovni 2,7 %. Naopak, najvyššia bola v Prešovskom kraji, a to 5,83 %. Prešovský kraj bol zároveň jediným krajom, kde PDU medzimesačne klesol o 0,02 p. b. Po májovom a júnovom náraste počtu absolventov zaznamenali úrady práce v evidencii uchádzačov o prácu v júli ich úbytok. Koncom minulého mesiaca ich bolo 8977, čo je medzimesačne menej o 571 osôb a v medziročnom porovnaní ide o zníženie o 165. Oproti júnovým číslam klesol medzimesačne aj počet stredoškolských absolventov o 88 a rovnako aj vysokoškolských absolventov o 483.
V siedmom mesiaci tohto roka sa umiestnilo na trhu práce 9909 ľudí, v medzimesačnom porovnaní o 1523 menej. Najviac voľných pracovných miest bolo v Bratislavskom kraji, a to viac ako 46.450. Najmenej ich bolo v Prešovskom kraji, konkrétne 2929. Pre absolventov bolo voľných 47.727 miest. V júli boli nahlásené aj tri hromadné prepustenia.