Nezamestnanosť na Slovensku je najnižšia od roku 1997: Viac ako 100-tisíc voľných miest v máji

Nezamestnanosť meraná podielom disponibilných uchádzačov (PDU) o zamestnanie v produktívnom veku zostala v máji tohto roka stabilná na úrovni 3,71 %, teda na rovnakej hodnote ako v apríli 2025. Nezmenenú medzimesačnú 4,45-percentnú hodnotu zaznamenal aj ďalší ukazovateľ, a to podiel uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na počte obyvateľov v produktívnom veku (PU). V piatok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

„Dva zo štyroch ukazovateľov nezamestnanosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny zaznamenali medzimesačný pokles. Miera nezamestnanosti počítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie sa v porovnaní s aprílom znížila o jednu stotinu percentuálneho bodu (p. b.) a dosiahla 5,78 %. Rovnako aj miera evidovanej nezamestnanosti, bývalý hlavný ukazovateľ nezamestnanosti rezortu práce, si pripísal najnižšiu úroveň od roku 1997, a to 4,82 %,“ upresnilo ústredie. Celkový počet uchádzačov o prácu sa ustálil na najnižšej hodnote od januára 1993, pričom predstavoval 161.053 osôb. Medzimesačne ide o mierny pokles o 284 ľudí.

V piatom mesiaci tohto roka bolo vyše 105.000 voľných pracovných miest, čo je najvyšší počet od januára 2000. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, celkovo 46.789 a najmenej v Prešovskom kraji, a to 3187. Celkovo zaznamenali úrady práce v máji 7209 absolventov škôl, ktorí sa uchádzali o prácu. Z toho strednú školu ukončilo 4691 osôb a vysokú školu 2518. Najviac absolventov evidovali úrady práce v Košiciach, kde bolo 290 uchádzačov o zamestnanie s vysokoškolským vzdelaním a 210 osôb so stredoškolským vzdelaním. Naopak, najnižší počet absolventov stredných škôl zaznamenali úrady práce v Dolnom Kubíne, a to 38 a pri vysokoškolsky vzdelaných iba päť, konkrétne v Rožňave.

„Vstup na pracovný trh po škole je pre mnohých ľudí ako otvorenie dverí do nového sveta. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny im dokážu pomôcť nielen finančne, ale aj ľudsky. Naši odborníci sú pripravení poradiť mladým ľuďom, pomôcť im zorientovať sa, definovať svoje silné stránky, ale aj identifikovať nedostatky, ktoré im bránia uplatniť sa podľa ich predstáv. V neposlednom rade je tu aj internetový portál sluzbyzamestnanosti.sk s viac ako 100.000 pracovnými ponukami a možnosťou založenia profilu, vďaka ktorému sa môžu o uchádzačovi jednoducho dozvedieť aj zamestnávatelia,“ priblížil generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVaR Peter Ormandy.

Na trhu práce sa umiestnilo 11.673 osôb, čo je o 848 menej ako v apríli tohto roka. Pre absolventov bolo voľných viac ako 46.000 miest. V máji bolo nahlásených aj šesť hromadných prepustení.